教師指英文聆聽深字不多口音正常　有人感「輕鬆」有人呻「難」

今日文憑試核心科目開考第三天，考英文卷三聆聽及綜合卷。有不少考生提早完成，收卷前十分鐘已經伏在桌上休息。考生表示「輕鬆」，認為題目不難；亦有考生表示今年較困難的B2部分指引迂迴，稱「B2真係好難」。

不少同學步出試場時神情輕鬆，更有部分早於完卷時間完成。考生黃同學認為今年題目不算難，與以往相比更算簡單，自己有充分時間完成試卷。不過另一位陳同學就認為今年難度不低，直言「B2真係好難呀！」。他指綜合部分沒有明確指引，考生需自行於資料內找所需內容。

今年錄音內容第一部分包括人類大遷徙展覽、歷史等；第二部分則圍繞自然生態、租船出遊等。廠商會中學英文科主任彭小靜老師就認為錄音不算難，較深的字不多、口音正常。而第一部分算簡單直接，較快的部分亦有重提答案，不過有部分答案非順序出現，考生需要謹慎作答。

對第二部分，同學可選B1或較難的B2題目作答。彭老師認為考生作答B1部分第一題時，要留意時間資料上所講的時序，亦要注意保持禮貌語氣，而寫有關昆蟲展推廣的文章時亦要留意字眼，以吸引讀者。她認為今年B2並沒有特別難，因為其實每年B2部分都會要求同學與資料不同部分找答案，亦要核實資料內所寫的是否真確，例如「觀鯨活動跟進報告」一題中，考生可以於資料的第八頁找到「免費自助餐」的答案，不過第10頁就提到該服務已取消。考生必須要小心核實資料方可作答。