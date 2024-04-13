悉尼商場斬人案6死多傷　1疑兇中槍亡　另1人在逃

澳洲新南威爾士省悉尼邦迪樞紐韋斯特菲爾德商場周六（13日）下午4時左右發生斬人案，多人受傷。目擊者指，一名男子持刀斬了至少4人，然後拔槍，現場傳出槍聲和慘叫聲，數百人逃命，有人衣服染血，場面可怕。警方證實有2人行兇，其中一名男疑兇被警員開槍擊中身亡，另有一人在逃，正全力搜捕。消息指，有6人被刺死或射殺，還有多人受傷情況危殆。

目擊者稱，突然商場的人一邊尖叫一邊逃跑，有人大喊「有人刺傷了，大家都離開這裏！」，有大批顧客躲在一間百貨公司避難。數十輛警車和救護車趕到現場，警員拉起封鎖線，有直升機在空中巡邏。當地傳媒指，警方正在商場逐間店舖清場，並要求救護人員離開。

網傳事發影片可見，商場發生斬人案後響起疏散警報，一名女警和手持膠櫈的男子急忙跑向事發地點，有一名男子倒臥血泊，相信是被警員開槍擊中的疑兇。中槍疑兇身穿黃黑色運動衫和深色短褲，手持長刀在商場內乘搭扶手電梯，當時有一名男途人見狀果斷拿着一個黑色柱狀物體對抗疑兇。

一間店舖內有多人倒地，店外有血漬，相信是疑兇刺傷人後留下的。目擊者稱，男刀手沒有衝着誰去，看上去很隨意，拿着刀在商場內四處亂逛。有顧客在商場4樓一間名店外看到一具屍體，地上血漬長達10多米，還有1名女子抬着自己的腿，有保安和路人試圖幫她。