碰瓷黨招攬中學生當乘客　自製車禍呃賠償　主腦等11人落網

碰瓷黨又有新招！前日(11日)傍晚約6時，一名24歲男子偕同兩名分別22及23歲的女子到屯門區一中學外，要求接走該校一名15歲男學生。過程中，該3名男女造出滋擾行為，校方於是報案求助。執法人員到場調查時，留意到該名男子在過去半年內有多次輕微交通意外事故記錄，甚至有時候在一日內接連發生兩宗意外，情況極不尋常，而且當中有10次意外，該名15歲男生或另外兩名女子均會是座上乘客。

人員向眾人問話後，揭發有人懷疑在駕駛時刻意與其他車輛發生碰撞，藉此向對方司機索討賠償，遂以涉嫌「串謀詐騙」拘捕4人。

調查顯示，涉案男子在2023年10月至2024年4月期間，半年內於港九新界就44宗輕微車禍作出舉報，並至少從不同涉事司機手上獲得共約6.5萬港元賠償，由於有部分司機尚未和解，或執法部門暫時未能取得聯絡，故此實際涉案金額有待確認。

另外，執法部門在學校協助下，得悉該名24歲男子為主腦角色，他積極招攬中學生成為其車上乘客，再在意外後聲稱受傷，促使對方司機因傷害年輕人而感到內疚，繼而作出金錢賠償，希望透過和解方式處理事故。直至昨日(12日)，人員再拘捕多7名就讀屯門區學校的中學生，當中包括5男2女(14至15歲)，他們均曾在乘坐該名主腦的車輛時「遇上」交通意外，部分人在過程中曾報稱受傷。

據了解，受招攬的中學生每次參與犯案，可以獲得500至1,000港元報酬，而有7名涉案學生是就讀同一間學校。而集團「出車」時，會在路上四處尋找目標，一般會以突然加速、對方切線時不減速等方式引發車禍，而每次得手，能夠向對方司機索取1,000至2萬港元賠償，但並非每次犯案均能成功「屈錢」。

執法部門將會落案起訴一名24歲男被捕人、一名22歲女被捕人及一名15歲男學生一項「串謀詐騙」罪，案件將於後日(15日)在粉嶺裁判法院提堂，其餘被捕人士則暫准保䆁候查。

調查人員表示，執法部門一直密切留意青少年干犯刑事罪行的罪案趨勢，並留意到青少年可能受到朋輩影響，或者爲「搵快錢」而被利誘犯法。涉案罪犯利用青少年進行本港罕見的「碰瓷」詐騙活動，其中不少參與犯案的青少年是來自基層家庭，可能因父母忙於工作，較少時間陪伴他們，令罪犯得以「埋身」，透過提供金錢、娛樂、「請客」等手法結識及利誘他們成為犯罪工具，並且摧毀各人的前途。另一方面，犯案過程中，車輛的碰撞力度、角度並非完全可以控制，等於置青少年的人身安全不顧。

執法部門呼籲，年輕人切勿胡亂相信陌生人提供的所謂「搵快錢」工作，以免遭人利用而斷送前程；同時希望社會各界人士能夠齊心協力，當察覺青少年身處違法邊緣時，可以盡快介入，避免他們誤墮法網。

本港過去亦曾有懷疑青少年淪為碰瓷黨的事件。網上早前流傳一段「車Cam」影片，顯示在上月2日晚間，一輛私家車沿青山公路葵涌段中線行駛，至近大窩口邨對開時，一名穿深色衫褲的男子離遠跑出馬路，並疑向私家車車頭位置前進。拍片車輛的司機見狀收慢，而有人察覺未能得手，於是繼續在路上徘徊，其後突然奔出快線，張開雙手攔截另一輛私家車，並且「得償所願」被該車右車頭撞中並跌坐路面。

執法部門表示，涉事15歲本地少年在上址被一輛私家車撞倒，復被一輛的士撞及，該少年膝及臀部受傷，事後清醒送院治理。