入境事務學院開放日　半日吸引近2000市民參觀

為響應4月15日「全民國家安全教育日」，入境事務學院今日(13日)舉行開放日，透過介紹部門日常工作、展覽導賞、互動體驗同攤位遊戲等，向市民推廣國家安全及守法意識，吸引大批市民參觀學院不同訓練設施，包括最新的模擬機艙以及偵測可疑證件的先進技術，更可以近距離接觸防暴裝備。

學院設置了不同的展覽及攤位遊戲，與市民互動，向他們介紹偵測可疑證件的技術、反恐工作、戰術裝備等。入境處青少年領袖團設置了攤位向市民推廣「文化安全」，即場表演了 中國茶藝和推廣香港本土特色小食，又示範了粵劇基本功並以短片介紹中國舞蹈，從不同層面向市民推廣多元的中國文化與維護文化安全的重要性。

在開放日的重頭戲大匯演中，入境處樂隊奏出多首澎湃昂揚樂曲，並進行精彩的花式表演，獲得在場觀眾熱烈掌聲。儀仗隊亦手持「總體國家安全觀」 5大要素的彩色旗幟，展示中式步操，並以整齊劃一的步伐排列出象徵「總體國家安全觀」5個統籌的五角形，呼應今年全民國家安全教育日主題。

最後，青山灣入境事務中心緊急應變隊示範使用不同戰術及槍械，模擬在中心進行止暴制亂的工作，展示部門應對破壞社會安全事件的決心。不少前來參觀的市民表示，對紀律部隊有濃厚興趣，希望在開放日可與入境處人員合照及在訓練設施前打卡。另外，參觀者不乏有志投考入境處的年輕人，他們專程參加開放日，以了解入境處的日常工作及訓練情況。