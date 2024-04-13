九龍城潑水節一連三日舉行　活動須於指定場地進行

素有「小曼谷」之稱的九龍城，每逢泰國新年都會進行互相潑水祝福的泰國風俗。然而今年的泰國新年，區內相關活動成為「18區日夜都繽紛」之餘，潑水活動須在指定場地進行。官方指今次改動，是希望可以讓更多遊人享受節日，樂在其中。不過有市民

抱怨安排不明所以，令到節日大為失色。

為提振地區經濟，九龍城民政事務處聯同九龍城區議會及香港九龍城工商業，趁泰國新年前後的一連三日，在賈達道公園舉行「龍城美食潑水泰繽紛」，場內除了設有泰國特色市集，還有泰拳邀請賽同潑水體驗。至於過去是潑水節地點之一的城南道，則舉行車尾廂市集。市民只可在賈達道公園內的籃球場進行潑水體驗活動，場內設醫療站和三個整理區，以及8個臨時水缸，下午二時開始入場，分4節，每節45分鐘。

對於今次將潑水節活動，由街頭搬入公園的安排，民政及青年事務局局長麥美娟解釋，有關措施只是將潑水節範圍擴大，況且加上車尾廂市集的新元素，今次的改動是希望可以更多市民享受節日，樂在其中。被問及如果有人在指定場地外潑水，政府會如何處理，麥美娟說若有人違反法例，當局會公正執法。

市民吳先生帶同7歲兒子入場體驗潑水活動，他說45分鐘時間都算足夠，相較在街頭潑水，指定地點會玩得更盡情，事關入場人士全都有備而來，大家都不介意濕身；反而在街頭潑水，或會惹來某些人不快，畢竟許多人都未必願意被濺濕。

居港泰籍青年Nickson和Gordon，表示指定區域潑水的安排跟泰國大異，局限在球場始終都不及街頭潑水來得盡興，加上指定的潑水區地方太細，只能說有關安排是「香港特色」。他們又指得45分鐘一節的時間太短，90分鐘會比較好。

在會場售賣串燒的泰國華僑林先生。指撥水動作其實是一種祝福，泰國人都是點到即止，反而港人持水槍追逐互射，可能是對泰國文化有所誤會。對當局規限撥水活動的安排，他表示理解。

在城南道從事零售的江先生，指市民潑水需在球場進行的做法，令節日氣氛大打折扣，他說在泰國新年，當地人都是通街潑水，人人都笑哈哈。據說去年有執法人員被人射水濺濕，明白有人的動作的確有點過分，但累及活動不能在街頭進行，實在遺憾。他說以車尾廂市集取代城南道的潑水活動，雖可帶來一些人流，但多數只是來逛街，絕少幫襯，可謂旺丁不旺財。

童年居住在九龍城的市趙先生，直言今次安排令節日失色，把潑水節活動局限在球場實在沒意思。趙太則認為有關安排，把原來的潑水祝福變成家長陪小朋友玩水嬉戲，完全失卻節日意義。至於車尾廂市集，她不明白為何會停泊幾輛揭開車尾廂的的士。他們說將來若可恢復潑水節在街頭進行，當然最好。