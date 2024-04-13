香港國際創科展今日開幕　約3,000家各國展商參展

第二屆「香港國際創科展」，連同香港貿發局第20屆「春季電子產品展」（春電展），一連四日於香港會議展覽中心舉行。香港貿發局副總裁張淑芬表示，今年的香港國際創科展連同春電展合共匯聚約3,000家來自20個國家及地區的展商，展示其創科成果。

今年的展覽吸引來自13個國家和地區的展商參展，「智慧香港展館」聚焦人工智能應用，設有「智慧生活」、「智慧出行」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」和「智慧經濟」六大展區，展出過百項創科成果，當中包括本地創科業界和學生的得獎項目。

焦點項目包括將展出「人工智能創新應用」創科比賽的獲獎概念驗證方案，能自主追蹤空氣污染源頭的「人工智能環境空氣滋擾偵查機械狗」、香港海關利用物聯網技術實時監察搜查犬的健康數據的「智能領犬管理系統」，以及全球首次利用「攝影測量法」，製作可溯源的中藥標本三維（3D）圖像，由衞生署開發的「數碼中藥標本館」。

展覽活動的講者陣容鼎盛，包括諾貝爾獎及圖靈獎得主、頂尖創科人才及著名科學家；各專家一同探討大數據、人工智能、量子計算、生物科技、新材料等領域的重要議題，協助業界把握新一輪產業變革帶來的新機遇。