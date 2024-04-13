懲教署開放日宣傳國家安全　中式步操及防暴演練倡守法

為響應4月15日「全民國家安全教育日」，懲教署今日(13日)在香港懲教學院舉行開放日，並於場內設多個主題攤位遊戲及相關展覽，藉以互動方式提高市民的國家安全意識，了解維護國家安全的重要性，及懲教署在維護國家安全方面的工作。

埸內的攤位遊戲及展覽分別以「國家安全」、《憲法》、《基本法》為題，市民可藉此了解維護國家安全的重要性，以及懲教署致力防範和抵禦國家安全風險的工作；期間市民亦可欣賞多項精彩節目，包括儀仗隊中式步操表演、步操樂隊表演，還有執行緝毒任務的警衛犬隊表演及區域應變隊演練示範。

此外，香港懲教博物館、社區教育體驗館、「更生速遞」教育宣傳車，以及學院「智慧訓練」設施亦開放予市民參觀，以加深他們對懲教工作的認識及了解懲教署在推動社區教育的努力。其中社區教育體驗館以「家‧國‧懲」為主題，館內設有互動遊戲及多媒體項目，向社會大眾尤其年青人，推廣國家安全、國民教育、奉公守法、遠離毒品及支持更生等信息。

而「更生速遞」教育宣傳車每月亦會到訪各區小學，透過車上的多個互動電子遊戲進行教育推廣，加強學生的國家安全意識和責任感，以確立正確價值觀，成為一個愛護家國、奉公守法的好公民。