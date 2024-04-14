東方日報A1：撞車黨新招呃賠償　誘學生當乘客詐傷

透過自製車禍「屈賠償」的碰瓷黨又有新招！有不法分子在過去半年，在屯門區的中學招攬學生作為車上乘客，搭載他們「遊車河」尋找目標，藉突然加速、切線等陰招營造交通意外，聲稱學生受傷而博取涉事司機內疚而敲詐賠償。至上周四（11日），集團主腦擬接走其中一名學生時，因學校受滋擾驚動執法人員，致車禍頻頻的紀錄曝光。人員經初步調查後，相信碰瓷黨涉及至少44宗輕微車禍，涉款6.5萬。案中包括主腦等共11人被捕，當中8人屬15歲或以下的學生。

上周四傍晚約6時，一名24歲男子偕同兩名分別22及23歲女子，抵達屯門區一間中學外，要求接走該校一名15歲男學生。期間，該3名男女作出滋擾行為，校方只好報案求助。執法人員接報到場，調查時留意到該男子在過去半年內，有多次輕微交通意外事故紀錄，有時甚至「一日兩撞」，而當中有10次意外，該名15歲男生及另外兩名女子均為車上乘客，情況極不尋常。人員經查問後，揭發有人懷疑在駕駛時蓄意與其他車輛發生碰撞，藉此向對方司機索償，遂以涉嫌「串謀詐騙」拘捕4人。

初步調查顯示，2023年10月至2024年4月期間，涉案男子在半年內於港九新界就44宗輕微車禍作出舉報，並至少從不同涉事司機獲取共約6.5萬元賠償，由於有部分司機尚未和解，或執法部門暫時無法取得聯絡，故實際涉案金額有待確認。

執法部門在學校協助下，查出該名24歲男子屬碰瓷黨主腦，他積極招攬中學生成為其座駕乘客，再於意外後聲稱受傷，利用涉事司機因傷害年輕人而心生內疚，繼而促使對方選擇支付金錢和解。至上周五，人員再拘捕多5男兩女（14至15歲），他們俱就讀屯門區同一中學，在乘坐該名主腦的車輛時曾「遇上」交通意外，部分人在過程中詐傷。

據了解，涉案學生每次參與犯案，可獲500至1,000元報酬，而主腦駕車搭載他們四處尋覓機會，一般會利用突然加速、對方司機切線時不減速相讓等方式製造車禍，而每次得逞，碰瓷黨能夠騙取1,000至兩萬元賠償金，惟未必每次均成功索賠。涉案的懷疑男主腦、一名22歲女子及一名15歲少年已被扣查，他們將被落案控以一項「串謀詐騙」罪，案件會於明日在粉嶺裁判法院提堂，其餘被捕人則獲准保釋候查，須於4月中旬向執法部門報到。

調查人員表示，執法部門一直密切留意青少年干犯刑事罪行的罪案趨勢，並留意到青少年可能受朋輩影響，或者為「搵快錢」而被利誘犯法。涉案罪犯利用青少年進行本港罕見的「碰瓷」詐騙活動，其中不少參與犯案的青少年是來自基層家庭，可能因父母忙於工作，較少時間陪伴他們，令不法分子得以「埋身」，透過提供金錢、娛樂、「請客」等手法結識及利誘他們淪為犯罪工具，並且摧毀他們的前途。另一方面，犯案過程中，車輛的碰撞力度、角度並非完全可以控制，亦等於置青少年的人身安全於不顧。

執法部門呼籲年輕人，切勿胡亂相信陌生人提供的所謂「搵快錢」工作，以免遭人利用而斷送前程；同時希望社會各界人士能夠齊心協力，當察覺青少年身處違法邊緣時，可以盡快介入，避免他們誤墮法網。

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