政府曾被狠批低智能運作　年中設數字政策辦　審視法例指引

數字經濟發展是大勢所趨，但本港的發展大幅落後，有議員曾狠批疫情期間的政府「低智能運作」表露無遺。財金官員指政府將於今年中設立「數字政策辦公室」，全面制訂和實施推動數字經濟和智慧城市發展的政策，亦會審視相關的法例和指引，當局亦會支援企業加快數字化轉型，制訂可持續的數字人才策略。

財金官員今日(14日)在網誌中貼文，指數字化經濟發展委員會已向政府提交12項核心建議，涵蓋5個主要範疇，又指香港的數字經濟正提速向前，創科發展帶來更多營商機會，而多項創科盛事正在舉行，為數字經濟和智創未來搭建交流的平台，為經濟增能添力，又強調科技創新已成為重要的生產動能，數據更是不可或缺的要素，以創科為核心的新質生產力，是推動香港經濟朝高質量發展的關鍵內涵。

政府將於今年中設立「數字政策辦公室」，除制訂政策外及審視相關法例外，該官員又指政府會加強數字基礎建設，包括增強5G網絡的使用和覆蓋範圍等，去年財政預算案提出在本港設立人工智能超算中心，預計中心今年內將推出第一階段服務。

該官員續稱，政府將努力鼓勵公共和私營部門開放更多資料，政府亦會促進本地和跨境數據流動，並已委託專家組，深入研究如何為香港構建良好的數據交易生態，範圍包括推動國際數據貿易的規則制訂等，發揮好數據要素的潛力，也為香港國際金融和創科中心的發展，開拓新的增長領域。

立法會曾通過「為數字經濟和電子政務立法」的議員議案，有議員狠批疫情期間政府「低智能運作」表露無遺，例如「視像會議唔識搞、電子簽署唔識做、公務員在家工作冇電腦」，或者有電腦但未能連結到部門伺服器，不能索取相關資料。該名議員又斥投標程序離譜，有部門只接受實體標書，有時複雜的招標文件同附加資料要業界帶隻光碟下載，質疑政府沒有做到電子化，更稱現時不少電腦已不讀取光碟。