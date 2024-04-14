政府指有團體項目成績或未達標　料參與奧運本港運動員較上屆少

巴黎奧運將在7月下旬展開，文化體育及旅遊局長楊潤雄在一個電視節目中指，截至上月尾，港隊共有15個體育項目已取得巴黎奧運的入場券，相信陸續會有更多項目。不過，他指有一兩個團體項目成績或許未能達標，故預期今年出戰奧運的運動員數目，有機會較上屆少。而本港有份聯合承辦的全運會，熱門項目滑浪風帆未能在港舉行，原因是維港風速不太平穩。

楊潤雄指，政府在上屆東京奧運購入轉播權後，讓電視台播放，成功推動社會氣氛，因此去年年尾開始，與巴黎奧運轉播權的擁有者商討。被問到在政府財政緊張下，有否考慮要求電視台支付部分費用，楊則指若收取電視台費用，計算上可能會出現問題，現時政府免費讓電視台轉播，就可以規定電視台播放所有有港隊出戰的比賽，以及盡量播放有國家隊的比賽。

巴黎與香港有時差，他被問及會否影響轉播的觀賞情況，以至推動經濟的作用。楊就指時差未必是壞事，指部分人可以下班晚飯後觀賞賽事，稱若有需求商場也會樂意轉播賽事。至於會否考慮在不同地點，例如廟街，轉播賽事，推動「日夜都繽紛」，楊就指有議員曾經表示要注意轉播地點，避免分散人流，當局會作整體考慮。

另外，明年全國運動會將由廣東、香港及澳門聯合承辦。楊透露本港未能承辦滑浪風帆的項目，原因是維港風速不太平穩，有一段長時間未達到比賽標準，如果天氣條件不容許下承辦項目，將會影響賽期，因此最終決定在其他地方舉辦。

而劍擊和七人欖球等熱門賽事，就會安排在啟德體育園舉行。楊指設計體育園時已考慮到人流疏散的計劃，隨着場館將近落成，當局會再作更詳細的交通規劃，例如可安排觀眾分批離場、加強巴士或港鐵服務等。至於體育園附近被指無酒店設施供選手入住，他就指當區年內會有酒店開始營業，又指賽事亦分布在將軍澳、紅磡、銅鑼灣，相信住宿安排無問題。