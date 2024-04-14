國安部節目揭發　李亨利是香港反修例風波金主

國家安全部官方微信公眾號周日（14日）推出「4·15」全民國家安全教育日重磅專題《創新引領·國安礪劍》上集，總結過去國家安全機關破獲10宗重大間諜案件。其中，北美洲國家伯利玆人李亨利被指曾與香港2014年「佔中事件」及2019年「反修例風波」有關，是反華活動幕後金主。

節目指，李亨利上世紀80年代曾因引誘婦女賣淫及詐騙，被公安機關處理，之後開始支持各種反華活動。在香港發生反修例風波期間，國家安全機關發現大量資金通過非法途徑流入香港，用於支持「反中亂港」活動，最終發現與李亨利有關。此外，他在境外與反華頭目人物楊某某結識，在其資助下，楊某某多次將黃之鋒、周永康、羅冠聰及張崑陽等引薦到海外，配合西方反華政客，對付中國政府及香港執法部門。李亨利2021年因資助危害國家安全犯罪活動罪，被判囚11年。

美籍香港人梁成運涉替美國從事間諜活動，去年被判囚終身。他首度在鏡頭前以普通話懺悔，「我很後悔，我想告訴所有的華人，中國人，他們（美方）的甜言蜜語是假的」。梁成運於1945年在香港出生，1983年赴美經營餐廳，6年後被美國情報人員招募為線人，並加入美國籍。國安部表示，美間諜機構幫梁男虛構豐富履歷，並指揮他透過捐款等方式在多個華僑社團任職，包裝成中國僑領及「愛國慈善家」，為美方刺探情報，更獲美方情報機關授予「功勳獎牌」。

另外，國安部亦公布台灣候任行政院長卓榮泰前助理鄭宇欽案件，指其公開身份是捷克查理大學教授、「中歐政治經濟研究所」所長，曾收受台灣間諜經費276萬新台幣（約70萬港元），已於2022年2月因犯間諜罪被判囚7年。國安部指出，鄭宇欽應台灣軍情局相關人員要求，多次入境中國大陸搜集情報，並為台灣情報機關物色「可策反」大陸人員。鄭宇欽在片中表示，所長頭銜令他能夠參加更多國際組織會議，搜集有關國家對大陸政治、國防、軍工等領域看法，並與大陸與會學者建立聯繫、套取情報。惟卓榮泰曾否認有此助理，也不認識對方。