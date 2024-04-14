DSE支援系統易甩轆　創科局研究民生系統推出需報備

考評局耗資約900萬港元開發中學文憑試(DSE)「監考易」及「報到易」連日失靈。考評局日前決定停用「監考易」，考生則續用「報到易」。創新科技及工業局長孫東今日(14日)受訪時指，現時政府內部「有一個大的名單」，資科辦會對相關政策局或部門推出的重要科技項目負責，惟考評局並非政府部門，日後會研究當推出與民生有緊密關聯的系統時，要向相關政策局報備，並納入名單，再由資科辦進一步把關，希望不再有類似事情。

昨日(13日)取消使用「監考易」後，考評局指英文科「聆聽及綜合能力考核」約4.3萬名考生當中，有約80%考生使用「報到易」程式自行報到，過程暢順，沒有收到異常的報告。其他考生亦已由監考員協助報到，所有試場均能依時開考，如期完成考試。局方會繼續密切監察「第二代公開考試支援系統(PESS2)」的運作情況，作出適當的跟進行動。

資科辦去年起，要求決策局及部門推出大型電子服務前，須由資科辦安排獨立第三方進行負載和壓力測試。該辦公室早前表示，考評局雖然是財政獨立的法定機構，但政府資訊科技總監辦公室高度關注事件並已主動聯絡考評局提供技術支援。