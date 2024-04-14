政府今年內成立建築研發測試中心　加強「組裝合成」建築供應鏈　

面對土地和房屋日益迫切的需求，再加上基建工程量巨大，發展局局長甯漢豪今日(14日)撰寫網誌時表示，局方提出了多項措施加強「組裝合成」建築供應鏈，包括透過應用研發，發展創新材料和建築技術，並採用數碼工程監督系統，加強監督工程質量和安全，政府亦會在今年內成立建築研發及測試中心，推動整個行業加強創新應用。

發展局助理秘書長(組裝合成)鄭子龍表示，為了更好地推動「組裝合成」建築法發展，發展局成立的跨部門高效建築督導委員會，亦將制訂多項短期及長期措拖，以支持及加強「組裝合成」建築供應鏈。

鄭提到，政府在北部都會區已預留建造業用地作「組裝合成」發展之用，並同時於龍鼓灘填海範圍研究發展先進建造產業園區，建立本地「組裝合成」生產設施和培育專業人才

；政府今年亦會展開研究工作，考慮以投資方式支持「組裝合成」產業發展，研究方向包括探討投資「組裝合成」供應鏈的機會、形式、風險和回報，以及對整體經濟帶來的益處等。

此外，政府將加強與大灣區「組裝合成」供應鏈的溝通和協作，包括定期發布「組裝合成」年度整體規劃，預告未來將會推出的「組裝合成」項目，以協助業界及早規劃「組裝合成」生產設施，提升產能配合項目需求；並會實施「組裝合成」製造商認證計劃，以提升有關組件在生產過程和產品質量的監督。