房協乙明邨組合長者屋竣工　10層64個單位全數租出

沙田乙明邨的「松悦樓」日前竣工，為首個以鋼製「組裝合成」建築法(MiC)興建的長者房屋，提供64個單位，單位內外的設備均針對長者活動而設，例如以圓角防撞等設計。香港房屋協會表示單位均全數租出，料首批可在第2季入伙。

樓高10層的松悦樓採用混合方式興建，地下和1樓以傳統鋼筋混凝土建造，2至9樓共8層住宅則由鋼製MiC組件建成一梯8伙，64個長者友善及無障礙單位。所有單位均融入多項長者友善設計及設施，例如配備高低雙防盜眼、低門檻、趟門洗手間、易開關水龍頭、圓角矮身廚櫃、坐廁及沐浴間扶手和防滑浴椅等。樓層公共走廊的設計也別具心思，以顏色區別單位及牆身圓角設計以防碰撞。

房協主席陳家樂介紹，松悦樓除了是房協首個採用「組裝合成」建築法興建的項目，亦是全港首個採用鋼製MiC興建的長者住屋，團隊在短短5個月便完成吊裝8層的MiC住宅樓層。房屋局局長何永賢表示，乙明邨已超過40年歷史，房協運用剩餘地積比率興建松悦樓，供其他長者寬敞戶申請調遷，騰出原有單位重新編配予其他有需要的家庭，善用房屋資源。而為鼓勵全長者寬敞戶調遷，松悦樓住戶可獲終身免租及免差餉安排。

另外，松悦樓地下設康樂中心日後將用作舉辦長幼共融的活動，其他乙明邨住戶亦可參加。該長者屋早前總共收到100個合資格申請。經電腦抽籤後，已按次序完成單位揀選並全數租出，預計首批住戶可於今年第二季入伙。