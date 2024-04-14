觀塘工廈搗製毒工場檢160萬元貨　被捕20歲黑漢為還債當毒師

執法部門較早前發現有黑幫販毒集團在觀塘區一工廈開設製毒工場，暗中製造懷疑霹靂可卡因，以供應本地市場。人員經深入調查後，於上周五(12日)晚上7時許掩至位於偉業街的目標工廈，並在現場截獲一名姓陳(20歲)男子，從其身上搜出23包已被包裝好、共重約500克的懷疑霹靂可卡因。人員其後再持法庭手令進行搜屋，並在單位內搜出另外26包已完成包裝的懷疑可卡因，以及約170克懷疑可卡因粉末，以及多種製毒工具和包裝工具。

調查顯示，被捕男子無業，有黑幫背景，估計具備基本的製造毒品知識，相信有人因欠債被販毒集團操控，負責租用涉案單位，並透過製毒及販毒工作換取報酬，從而抵償債務。該名男子現正被扣留調查，他將會被起訴一項「製造危險藥物」及一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(15日)在觀塘法院提堂。

調查人員表示，行動中檢獲的毒品共重約1.3公斤，估計市值約160萬港元，相信已截斷該販毒集團的毒品供應鏈，執法部門會繼續追查相關製毒材料的來源，以及追捕幕後主腦。