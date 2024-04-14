逾78%兒童流感重症無打針　過60%家長指噴鼻疫苗易接受

本港冬季流感高峰期仍然持續，有組織今日(14日)總結去年夏季流感高峰期至今的數據，顯示本港錄得至少37宗兒童嚴重個案，當中29人無接種流感疫苗，比例達約78.4%。香港大學最新研究發現，經過新冠疫情後，不少家長抗拒安排子女打針，入侵性較低的噴鼻式流感疫苗則較易被家長及兒童接受，多個組織促請當局多角度提高兒童接種疫比率，避免流感重症。

根據衞生防護中心最新監測數據，本港自年初踏入冬季流感高峰期，相關入院率持續高於基線水平。港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華表示，綜合中心數據，由去年8月踏入夏季流感季至年末，本港累積20宗兒童重症個案，當中16人沒有接種疫苗；而1月初至今的冬季流感季，則有17宗兒童重症個案，當中13人沒有接種疫苗。他指出，數據反映欠缺疫苗保護是導致重症主要成因，相比起澳門幼稚園及小學學童接種率高達80%，本港兒童流感疫苗接種率至今不足70%，當中尤其脆弱的6個月至未滿6歲群組，更是不足一半，情況未如理想。

港大近日公布一項為時3年、訪問逾千人的相關研究，發現新冠疫情令家長對安排子女接種流感疫苗更加猶豫，選擇針劑疫苗的比率由疫前的51%降至44%，而選擇噴鼻式疫苗比率則由37%升至50%。研究團隊指，比起針劑疫苗，超過60%家長認為噴鼻式疫苗較易被兒童接受、70%認為可減少對接種過程的恐懼，研究反映若能更廣泛使用噴鼻疫苗，將有助進一步提升學童接種率，建立更大保護屏障。

香港幼兒教育人員協會亦於上月至本月間，訪問幼稚園及小學校長、主任、家教會代表等152人，當中約60%表示，會透過當局安排在學校為學童接種疫苗，即約40%無申請到校接種；據受訪學校透露，沒有申請的主因包括當局太遲安排到校接種、申請文書工作繁多、當局未能提供噴鼻式疫苗、校方人手未能支援等。

協會會長周慧珍引述2022至2023年度數據，當局購買近140萬劑注射式流感疫苗，但噴鼻式疫苗則僅購入2.4萬劑，而且只提供予幼稚園，小學未能受惠。她指出，超過70%受訪者認為，提供噴鼻式流感疫苗會提升安排學童校內接種的意願，換言之，若能提供此選擇，將可進一步推高本港學童流感疫苗接種比率。

流感可導致多種併發症，包括鼻竇炎、耳部感染、肺炎、心肌炎、腦炎、敗血症、多重器官衰竭等，可致殘甚至危及生命。中大兒科學系助理教授馮寶姿引述研究指，一旦兒童出現腦炎，其活動能力及智力發展都會受到影響，智商低於70的比例高達22%，遠高於正常兒童的2%；另外，兒童出現神經系統疾病風險也會大大增加，而亞洲兒童出現相關併發症機會，更較其他種族高70%。她強調接種疫苗是對抗流感的最佳方法，同時應保持良好個人及環境衞生，並呼籲當局盡快為下一個流感季節作準備，多角度提升本港學童流感疫苗接種比率，減低兒童感染及重症風險。