舊樓大火非必然　執法不力種禍根

本港近日發生多宗火警，洪水橋洪雅路房協地盤上周二（9日）發生4級火警，燒逾40小時才被救熄。翌日（10日）葵涌廣場食肆廚房起火，大量濃煙直衝半空，近百人緊急疏散；同日佐敦華豐大廈更發生奪命3級火，造成至少5死40人傷。《東呼即應》邀請專家及地區人士分析火警頻盈，除了市民大眾防火意識薄弱易出事之餘，亦與政府懶監懶管有莫大關係。

日前發生大火的華豐大廈，內有賓館、劏房，單是持牌賓館已多達35個，劏房則逾百，屬於相當混雜的舊式商住大廈。消防處指，大廈曾未經申請而改動內部結構，現場出現不同間隔單位，增加救援困難，而消防設備的有效年檢亦沒有。

華豐大廈（下稱大廈）樓齡60年，屋宇署早於2018年已向大廈發出強制驗樓通知，但至今未獲遵從，署方亦沒有執法；署方亦曾於2021年勒令大廈清拆天台僭建物，但僭建物至今仍未清拆。根據2020年報道，審計署發出針對強制驗樓計劃的報告，揭示進度緩慢，要向所有涵蓋樓宇發出通知需要最少20年，當局亦未有適時向違反規定人士發警告信，部分個案拖足6.5年，檢控工作亦嚴重延誤。如此種種，反映港府對舊樓安全隱患麻痹疏忽。

除了屋宇署發警告信拖足6.5年，工作表現差強人意，當局近年在防火宣傳及教育工作上，亦乏善可陳。數數過往曾發生的多宗相關事件，大帽山影婚紗相放煙火、元朗「MK妹」手執煙花街頭四圍射，更有人專誠走進工業邨，在油氣存儲罐旁違法放煙花，連大學生「慶生」也「慶」到粉塵爆，均可見港人的防火意識薄弱。

油尖旺區議員葉傲冬指，區內與華豐大廈相類似的舊式大廈不少，單是佐敦區就估計超過20幢，當中大部分是商住混合的公契，商業設施、持牌賓館及住宅單位可共處同一樓層。他表示，油尖旺區存在大量劏房，當中不少涉及內部改動，而今次發生火災的華豐大廈，過去在管理上的確出現一些困難及爭拗，他亦曾收到街坊反映，走火通道或走廊不時出現雜物堆積、煙蒂隨處拋棄或胡亂棄置的情況。

與其在不幸事故出現後拉隊到醫院表示慰問，不如防患未「燃」。本港樓齡達50年的舊樓接近9,000幢，而且數字按年增加，而截至去年12月，全港約有3,100幢沒有業主立案法團、居民組織及管理公司的「三無大廈」。舊式大廈一般防火設施較簡陋，香港消防處職工總會主席聶元風指，舊式大樓一般沒有現今新式大樓的防火設施，大部分逃生通道均無新款防煙門，導致濃煙很容易擴散，亦沒有相應消防設備供市民進行初步灌救，很容易令火勢急速蔓延。他指出，華豐大廈內有很多不同旅館和劏房，相關樓層數量多，而門牌編號亦未必太清晰，導致消防員要挨家挨戶搜查，增加救援難度，希望經相關部門進行評估，以及消防處作出建議，可對大廈消防安全系統作出改善。