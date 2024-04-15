特別財會：3年間青少年賭博失調者個案增1.5倍

近年賭博失調的人數有上升趨勢。民政及青年事務局書面回覆議員就財政預算案的提問，指在2021至2023年整體的賭博失調者由1,215增至1,319人，增幅約8%，但18歲或以下賭博失調者個案，2023年較2021年增加1.5倍。全港最多賭博失調者的地區為沙田區有106人，而深水埗區則成賭博失調者個案增幅最多的地區，亦達到1.5倍。為解決相關問題，政府將在2024年至2025年度預留1,000萬港元，資助平和基金推展活動。

當局書面回覆議員朱國強及陳穎欣的提問，2021年至2023年整體的賭博失調者不斷增加，分別是1,215人、1,257人及1,319人。18歲或以下的賭博失調者個案由10人增加25人，上升1.5倍。而在2023年有最多賭博失調者的地區為沙田，共有106人，其次為元朗區有99宗，觀塘區亦有97人。

人數增幅最多的地區為深水埗區，由2021年的29宗增加46宗，至2023年的75宗，增幅約1.5倍； 第二為南區由28宗增加27宗，至55宗，增幅約1倍；第三則是荃灣區，由52宗增至73宗，增加21宗，增幅達4成。

當局相信接受平和基金資助計劃輔導和治療賭博失調者及受影響人的人數，2023年較2022年增加的主要原因，是由於尋求面對面諮詢和治療服務的需求已回復至2019冠狀病毒病疫情前的水平。該局強調平和基金一直有通過公眾教育和宣傳活動向公眾推廣防賭訊息，包括政府資助房屋所在地區，以提高公眾對沉迷賭博衍生問題的警覺性。

在傳統媒體和網上及社交平台的宣傳工作外，當局指基金亦通過兩項年度資助計劃，即「平和基金資助計劃」和「平和基金學校活動資助計劃」，資助非政府機構和學校舉辦防賭宣傳及教育活動。在2023至2024年度上述兩項資助計劃獲批資助額為約970萬港元。該局又指在2024至2025年度，基金亦已預留共1,000萬港元推展上述資助計劃，已資助非政府機構和學校舉辦多元化的防賭宣傳及教育活動。

該局又重申會繼續密切留意香港的賭博情況，與相關部門保持溝通，因應需要做好並優化預防及緩減與賭博有關問題的工作。