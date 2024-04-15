特別財會：去年三無大廈增至3097幢　油尖旺最多

三無大廈問題多多。據政府提供的數據顯示，三無大廈有增無減，去年本港有3,097幢，較前年增加154幢，增幅逾5%。在三無大廈的分布當中，油尖旺共有382幢，反超前深水埗及中西區，成為最多三無大廈的分區。有議員相信數目增加與大廈老齡化而出現管理問題有關，令更多人解散法團，促政府推出便利措施，為大廈解決管理問題，令更多人願意擔任法團成員。

民政及青年事務局書面回覆議員陳家珮就財政預算案的提問，指截至2023年12月全港有3,097幢三無大廈，以分區計，最多為油尖旺有382座，其次為深水埗有380座，第三則為中西區有366座。翻查資料，在2022年12月全港有2,943幢三無大廈，其中數量最多為深水埗及中西區分別有393幢，第三為觀塘區有386幢。換言之，單是一年內三無大廈已增加154幢。

為加強支援三無大廈的業主，政府推出「大廈管理專業顧問服務計劃」，並把計劃恒常化。截至2023年12月，「試驗計劃」已在三無大廈」較多的9個地區，即深水埗、荃灣、中西區、東區、灣仔、九龍城、油尖旺、大埔及北區展開，共接觸了約580幢三無大廈及成立了70個法團。計劃協助成立最多法團的地區，為深水埗共有24個，第二為油尖旺有17個，第三為中西區有10個。

民政事務總署自2011年推行「居民聯絡大使計劃」(「大使計劃」)，招募居住在樓齡30年或以上的三無大廈業主或住戶作為居民聯絡大使，已建立一個居民聯絡網絡，促進居民討論和處理日常大廈管理事宜，並協助政府部門聯絡居民及宣傳有效的大廈管理訊息。截至2023年12月，居民聯絡大使有2,067名，其中有最多大使的地區為深水埗有536個，第二為油尖旺有530個，第三為中西區234個。

當局又指民政總署內部及18區地區大廈管理聯絡小組，安排人手處理大廈管理職務，包括設大廈管理支援服務的聯絡主任，有關人數則由2018至2019年度138名增至2023至2024年度的145名。然而有部分地區未能成功開展居民聯絡大使計劃，例如有183幢三無大廈的西貢區和有13座三無大廈的離島區。

對於三無大廈增加，議員楊永杰相信與大廈樓齡變老有關，因為樓宇老舊將會愈來愈難管理，部分法團成員可能擔心要負上刑事責任，因此而解散法團，又相信油尖旺三無大廈變多與此有關。他建議政府盡快採取措施，便利三無大廈業主處理大廈管理問題，為業主掃除管理問題，令更多人願意擔任法團成員，例如可如賦權消防處協助無能力負責維修工程的業主處理消防工程。

CTF337418 (議會)

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三無大廈問題多。