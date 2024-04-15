特別財會：仍有55個衞生黑點未改善　683個雖改善但未敢剔除

政府在2022年8月展開打擊衞生黑點，然而黑點逾打逾多，由663個增738個，即增加約11.3%，而政府提供的數字顯示，截至今年3月中，仍有55個黑點未改善，佔約7%。而單就食物環境衞生署在上年度獲預算案批出為期2年約5億港元的額外撥款，加強環境衞生服務。

行政署長回覆漁農界議員就財政預算案的提問，指「地區事項統籌工作組」(現已改組成為「環境衞生及市容工作小組」，在2022年7月成立後，於同年8月開展「政府打擊衞生黑點計劃」，集中打擊全港環境衞生黑點，並加強清理約4,000個公共地方和危險或棄置招牌。根據不同團體及市民的反饋，衞生黑點清單已由一開始時的663個增至738個。

根據各個部門在今年年3月中的檢視結果，738個黑點中90%即683個的衞生情況已經大為改善，可以從黑點名單中移除。儘管如此為確保這些地點的環境衞生情況不會回復舊觀，政府在現階段暫不將它們從黑點名單剔除以免功虧一簣。

根據政府提供的數據顥示，黑點數目以大埔區最多，共135個，但全數已獲改善，可從名單中移除，其次是九龍城區，共有91個黑點，已改善84個；有66個黑點的中西區，改善了62個；北區有62個黑點，只改善了45個，仍有17個未改善；離島則有60個黑點，59個獲改善，而油尖旺有59個黑點，仍有9個未改善。

對於打擊衞生黑點的支出，行政署指由相關部門調配資源推行，而部門負責有關工作的人員並非只負責單一職務，因此難以分開計算執行有關工作所涉及的開支和人手編制。

行政署又指個別部門會動用額外專款加強環境衞生方面的工作，以食物環境衞生署為例，該署善用2022/2023年度財政預算案批出為期2年約5億港元的額外撥款，加強環境衞生服務，特別是為應對疫情而增加街道潔淨及垃圾收集服務、加大力度防治鼠患，以及改善公眾街市的衞生等。