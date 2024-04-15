特別財會：2司長上年度外訪共19次　開支逾430萬

兩司長在新財政年度外訪預算亦有所增加。

香港復常，與內地及國際通關後，上年度政務司司長有9次外訪，行程總開支為59萬港元，而財政司司長則有10次外訪，涉及開支逾373萬港元，兩司長合共逾432萬港元，而在2024/2025年度的外訪開支預算則分別增加33.3%及15%，合共490萬港元。

行政署回覆議員就財政預算案的提問，指2023/2024年度政務司司長9次外訪，分別到內地多個城市及瑞士日內瓦，酒店住宿開支14.8萬港元、旅費開支為34萬港元，其他開支為10.2萬港元，總開支59萬港元。

財政司司長10次外訪，除了到訪多個內地城市外，亦到法國巴黎、英國倫敦、德國柏林、法蘭克福、摩洛哥馬拉喀什、美國三藩市及瑞士達沃斯，酒佔住宿開支為103萬港元、旅費開支為254.5萬港元、其他開支為16.4萬港元，總開支為373.9萬港元。

2023/2024的外訪的修訂項算，政務司司長為90萬港元，2024/2025年度預算為120萬港元，較上年度修訂預算增加33.3%；財政司司長上年度的修訂預算為400萬港元，2024/2025年的預算增加15%至490萬港元。

在公務酬酢開支方面，政務司司長和財政司司長辦公室在上年度的開支分別為約6.1萬港元及約14.9萬港元。在2024/2025年度，政務司司長和財政司司長辦公室並沒有就招待訪客有額外人手安排，而酬酢預算開支分別為70萬港元及13萬港元，前者增加40%即20萬港元，而後者則滅少約1.9萬港元。