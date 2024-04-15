超市貨品價格續攀升　去年較前年升1.9%　逾半數貨加價

去年疫後復常後下，個別超市貨品價格繼續攀升。消費者委員會2023年度超市價格調查發現一籃子共300項貨品的總平均售價，較2022年升1.9%，雖較同期的綜合消費物價指數的升幅(2.1%)稍低，但過半數調查貨品(162項）)價，尤其朱古力／糖果、餅乾及雞蛋總平均售價均錄得雙位數升幅，前者高達23.7%，有個別橄欖油的平均售價大幅上升近30%。疫下售價急增的貨品則委回落。消委會提醒消費者掃貨前仍要貨比三家。

消委會檢視大型連鎖超市AEON、百佳和惠康，13類共300項貨品的總平均售價，發現升幅最大的首5位均與「食」有關。升幅最大的糖餅／小食大類中的6組貨品，有5組的價格均較前一年上升，當中以朱古力／糖果組別的上升幅度最顯著，總平均售價較2022年上升23.7%，或因部分可可豆的主要生產國去年受到惡劣天氣等因素影響，導致可可豆失收，價格飆升，令朱古力售價隨之上漲。此組別中有4款貨品錄得雙位數升幅，由12.2%至38.3%。

另外，嬰兒食品／奶粉／尿片、麵包／蛋糕／麵包醬、奶類食品／雞蛋／豆腐，以及即沖飲品均升最至少2.4%，高至5.4%。其中調查的5款雞蛋中有4款的平均售價均上升，當中3款分別來自日本及澳洲的雞蛋，升幅更達15%至16.7%。消委會相信情況與日本、美國等地先後爆發禽流感有關。

不過，隨著疫情過去，疫下被搶貴的當時糧油食品、罐頭食品、急凍食品等總平均售價亦因此而上升2022年上升3.5%至5.4%，去年售價轉趨穩定，其中食米總平均售價由前一年上升1.3%，到去年下跌2.6%。調查的10款食米中，有3款的價格跌幅較顯著，分別下跌4.3%至7.6%。但「食油」價格則連續第2年上升，去年再升2.5%，其中1款橄欖油的平均售價繼2022年上升逾20%，在去年再大幅上升29.7%，2年來累積升幅逾50%。

消委會表示，市民仍要貨比三家，又提醒超市集團要繼續秉持社會責任和競爭力，小心衡量加價的必要性和幅度。百佳表示，原材料供應短缺是導致部分貨品價格上漲的主要因素，而根據該超市的紀錄，調味醬、蜂蜜、嬰兒尿片和洗髮水等貨品類別的價格下降較消委會調查所得的顯著。

惠康則指，面對運輸成本與來貨價的上漲下，已擴大全球採購網絡至54個國家/地區，並經常推出優惠回饋顧客，在本月1日推出全新會員價計劃，涵蓋超過多款食品和生活必需品。AEON亦說透過海外直接採購商品，凍結或降低自家品牌及進口品牌的商品。