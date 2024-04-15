啤酒熱量高　喝1罐如吃1碗飯　全部樣本檢出生物胺

啤酒是聚會聚餐少不了的「杯中物」，更被視作男人的浪漫。然而，消委會首次測試30 款預先包裝罐裝或支裝啤酒，發現飲用1罐／支可攝入超過200千卡的能量，近乎1碗飯的能量，日喝2罐在3個月內或會增加5磅脂肪。而啤酒全部樣本驗出同種類和濃度的生物胺，攝入過量生物胺有機會引起頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸紊亂甚至腦出血。 亦有1 樣本檢出霉菌毒素 ，以及1款樣本檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)，過量攝入DON可於半句鐘內出現惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛等徵狀，消委會建議生產商嚴選優質、純化和儲存良好的原材料去釀造啤酒，將產品存有DON的風險減至最低。

消委會分別從超級市場、百貨公司及零售店，購買了30款預先包裝罐裝或支裝啤酒樣本，每罐或每支售價由4.5港元 至50港元，容量由330毫升至500毫升。樣本標示的酒精含量由3%至8%。是次測試主要檢測樣本的營養價值、安全和品質。

是次測試結果發現酒精含量高的啤酒熱量亦相對較高。以每100毫升計算，各樣本的能量值由33千卡至66千卡；以每罐或每支計算，則由112千卡至230千卡。能量最高的1款樣本(每100毫升含66千卡)也是酒精檢出量最高的樣本(7.46%)，其餘樣本的酒精檢出量均為5.55%或以下，每100毫升的能量值均少於50千卡。

以一罐330毫升、酒精含量為5%的啤酒計算，約有13克酒精，所含熱量與一碗白飯相若。假設連續3個月每天飲2罐，單從酒精已攝取大概16,500千卡的能量，可轉化成大約5磅脂肪組織。若運動量不足，多餘的脂肪可能積聚於內臟，當內臟脂肪過多，就會往腹部堆積，導致「中央肥胖」，亦即「啤酒肚」。

測試發現有2成樣本(6款)所檢出的酒精濃度與其標示數值差異頗大。當中4款樣本檢出的酒精濃度較其標示的高 0.5%或以上，包括港人熟悉的「生力」(樣本20)、「鬼佬」(樣本21)、「哈爾濱」(樣本30)及「M&S」(樣本24)，有2款的檢出量則較其標示低超過 0.5%。

從8種常見於啤酒的霉菌毒素的測試中，只有「哈爾濱」(樣本30)檢出DON，檢出量為每公斤26微克，如以體重為60公斤的成年人計算，即使一日內飲用4罐仍屬安全水平之內。

過量攝入DON後30分鐘內可能會出現惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛，以及發燒等徵狀，與其他胃腸道疾病的徵狀相若，不易分辨。

全部樣本均檢出不同種類和濃度的生物胺，其中「Carlsberg」(樣本29)檢出共7種生物胺，是含有最多種類生物胺的樣本；另1款樣本共檢出5種生物胺，其胍丁胺檢出量達121.4毫克，是單一生物胺檢出量最高的樣本。

食安中心發言人指，過去3年抽取約120個酒精飲料作化及及微生物致病菌測試，所有樣本均通過檢測。廠商回應方面，「生力」的生產商指產品標示的酒精濃度符合歐盟第1169/號食品標示法規；「哈爾濱」廠商指，樣本檢出的DON含量符合亦遠低於公司內部，內地及國際針對穀類食品定下的相關上限標準。「Carlsberg」的廠商指，生物胺普遍存在眾多發酵食品當中，歐盟及本港食安中心並未訂立食用安全標準，亦向消委會提交部分生物胺的測試報告和數據作參考用途。