寵物服務投訴多　預購狗糧冇供貨　美容套票難盡用

寵物主人寵愛「毛孩」，不惜工本為牠們購買最好的食物及寵物服務。然而，涉及的相關投訴亦不絕於耳，消委會今年1月至3月接獲48宗涉及寵物及寵物服務的相關投訴，數字與去年同期相若。當中的投訴涉及商戶將自家品牌狗糧與售後保障期作「綑綁式銷售」，主人預付1.2萬元預購狗糧但未獲供貨，要求退款不果。有商戶則在處理寵物善終程序上推卸責任，亦有消費者預繳寵物美容服務後，難以預約而出現糾紛。消委會認為商戶的服務質素參差，極待改善。

張小姐在A寵物店購買了兩隻幼犬，職員稱幼犬一直食用自家品牌的狗糧，如果更換有機會影響健康，因此要求投訴人必須加購相關狗糧，兩幼犬方可享有60天保障期，否則日後健康出現問題，寵物店將不會承擔責任。張惟有以1.2萬港元預購了一年分量的狗糧，惟個多月後A寵物店以船期未到為理由沒法繼續提供相關產品，只能提供其他較便宜的狗糧。兩幼犬食用過該公司較便宜的狗糧後，出現腸胃不適，需要接受獸醫診治。

張遂要求A寵物店退款，惟未有得到任何回覆，於是尋求消委會協助。A寵物店回覆消委會表示，只願意提供張原先所訂的狗糧並拒絕退款，由於張已另購其他狗糧且不想頻繁更換，因此拒絕接受方案，雙方最後未能達成共識。

李先生於愛貓過身後惠顧B商戶的寵物善終及火化服務，費用共3,000港元，並額外加購了寵物掌印吊飾作紀念，當時商戶於手機確認加購項目。當遺體火化後，李才得悉B商戶並沒有為愛貓拍下掌印照片，無法製作吊飾，職員卻反指在火化前已詢問投訴人是否需要製作其他紀念品。李不滿職員嘗試把責任推卸至消費者身上，遂向商戶正式投訴，惟一直未獲回覆及補償，於是向消委會投訴。李表示希望B商戶能夠以水晶相片座作為補償，消委會介入後商戶回覆會檢討處理手法，有關職員亦已被紀律處分，同時答應以水晶相片座作補償。

黃小姐於C商戶預購了2,800港元的寵物美容服務套票，套票以積分形式提供，有效期為 18個月。然而，黃每次預約服務時都會遇到阻滯，例如該月服務預約已滿，只能預約下一個月，又或因職員生病而未能提供服務等。

她認為若因任何人手問題而無法讓消費者在限期前享用服務，商戶應延長套票積分的有效期，卻遭商戶拒絕。18個月過後，黃的套票還剩餘約1,200港元，惟商戶指套票已經過期及作廢，並拒絕安排退款。黃尋求消委會介入協助，C商店同意讓投訴人將餘額用於選購其他產品，事件得以成功解決。