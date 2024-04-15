特別財會：金鐘前特首辦去年度開支急增32%　高達917萬

位於太古廣場的前任行政長官辦公室在2023/2024年度的經常開支修訂預算約為917萬港元，員工薪酬及與員工有關連的開支286萬港元、租金及相關開支567萬港元及其他日常運作開支64萬港元。

該辦公室在2022/2023年度的經常開支約為695萬港元，員工薪酬及連帶福利開支為204萬港元、租金及相關開支為443萬港元及其他日常開支為48萬港元，而非經常開支則為655萬港元，主要是裝修工程，包括購置傢俬及設備的開支。

員工薪酬及與員工有關連的開支涉及1名高級私人助理、1名助理文書主任、1名貴賓車私人司機，以及1名協助處理日常接待等職務的職員根據前任行政長官辦公室提供的資料，

該辦公室目前主要是任行政長官林鄭月娥使用，她於過去兩年以前任行政長官身份出席超過700次推廣或禮節性活動有關辦公室。

現時有兩個前任行政長官辧公室，位於堅尼地道大樓屬一級歷史建築物由3名前行政長官使用，加上金鐘太古廣場的前行政長官辧公室，政府指在2024/2025年度的開支預算為2,207萬港元，較2023/2024年度的修訂預算增加108萬港元，即5.1%，主要由於員工薪酬及其他日常運作開支有所增加。然而堅尼地道前特首辦的翻新及維修費2023/2024年度較2022/2023年多70%。

行政署回覆議員就財政預算案的提問時指前任行政長官辦公室在2021/2022及2022/2023年度的實際開支分別約為1,263港萬元和1,785萬港元，2023/2024年度的修訂預算開支約為2,099萬港元，而2024/2025年度的預算開支約為2,207萬港元，較2023/2024年度的修訂預算增加了108萬港元，主要由於員工薪酬及其他日常運作開支有所增加。

現時每位前任行政長官辦公室的支援服務是由1名高級私人助理、1名助理文書主任及1名貴賓車私人司機提供。另外，位於堅尼地道28號及金鐘太古廣場的前行政長官辦公室各設有1名職員協助處理日常文書及接待等職務。

位於中環堅尼地道28號的前任行政長官辦公室屬被評為一級歷史建築物的政府物業 與其他政府物業一樣，建築署會按實際需要為建築物進行日常的設施保養工程，而翻新及改善工程則由基本工程儲備基金撥付 2021/22、 2022/2023及2023/2024年度所涉及的開支分別約為11萬港元、14萬港元及24萬港元。