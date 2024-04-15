特別財會：2個月收逾萬新生嬰兒獎勵金申請　9677宗已發放

本港生育率全球最低，政府推出新生嬰兒獎勵金計劃，向合資格的父母發放一筆過2萬港元獎勵金。政府提供的資料顯示，自立法會財務委員會於今年1月19日通過相關撥款申請後，截至2024年3月15日共收到10,271份合資格的申請，並已向9,677名申請人發放獎勵金。

行政署回覆議員李鎮強就財政預算案的提問，除交代上述數據外，又指新生嬰兒獎勵金計劃自去年10月25日推出，至今不到5個，政府需要觀察計劃實施一段時間，方能在適當的時間作出檢討，決定計劃的未來路向。新生嬰兒獎勵金為期3年之後再作檢討。

政府指有關「新生嬰兒獎勵金」的工作主要由部門運用原有資源推行，有關人員亦要執行其他職務，因此我們未能全面分開計算執行「新生嬰兒獎勵金」所涉及的人手數量編制和相關薪酬開支 但個別部門為執行計劃聘請了少量額外人手處理文書工作，相關行政費用每年約為80萬港元。

單就新生嬰兒獎勵金，政府已開立為數22.86億港元的非經常開支新承擔額，是政策上的突破和重大的財政承擔。在財政赤字高企的情況下，政府在考慮提供任何其他形式的金錢援助時，必須審視有關建議對公共財政帶來的影響，力求在鼓勵生育和維持公共財政穩健之間取得平衡。

政府又指推出新生嬰兒獎勵金只是短短數月，對各方提出的其他建議，政府會備悉供將來檢討計劃時參考。