政府修例擬增牙科生實習　最快明年起實施　港大稱學生有賺無蝕

立法會上周首讀及二讀《2024年牙醫註冊(修訂)條例草案》，包括要求本地培訓牙醫實習至少一年，非本地培訓牙醫正式註冊前亦須接受評核期，在衞生署牙科街症等崗位輪流工作。港大牙醫學院助理院長（對外事務）兼新生遴選委員梁耀殷表示，校內培訓與實際運作有距離，增加實習期對牙科生是「有賺無蝕」，學習應付行政等執業面對的困難。他又提到，新生學額過去10近翻倍，惟學院用地從未增加；倘學額再增，憂慮教學設施限制將是樽頸。

港大牙醫學士課程是六年制，梁耀殷接受傳媒訪問時稱，課程最大特點是臨牀培訓時間長，學生三年級起要長時間臨牀培訓，畢業前最後一年幾乎涵蓋全數課時，讓學生磨練技術並學習與病人相處，亦須通過臨牀考核。被問到政府新增實習要求，是否反映目前牙醫臨牀培訓仍不足，梁耀殷稱難作評論，指校內培訓與實際運作有一定距離，相信實習期間密集式培訓對學生「有賺無蝕」。他又不排除實習期將影響新生報讀牙科意欲，但牙科畢業生基本會做牙醫，多一年實習未必是壞事，相信學生自有考量。

政府擬最快明年畢業牙科生已要實習，醫務衞生局回覆查詢時強調，此舉與牙醫人手供求無關，實習和評核期有助保障病人安全，應盡快推行，具體落實時間視乎實際立法進度。牙管會、衞生署和港大牙醫學院正討論實習細節，本地牙科生亦有參與，包括設計輪轉工作的安排。當局續指，臨牀實習令牙科畢業生等新入行者更好地準備執業，所獲臨牀及應變經驗非校內培訓可比擬，強調絕大部分持份者包括牙管會和港大牙醫學院均支持落實建議。

此外，本港牙醫人手嚴重不足，政府已四度增加港大牙醫學士學額，由2008至09學年每年50個，增加至2022至23學年每年90個。被問到學額長遠能否應付需求，梁耀殷指，新生人數幾近翻倍，惟學院用地從未增加，只能以有限資源培訓眾多牙科生；倘學額再增，教學設施限制將是樽頸位之一。醫衛局回覆查詢會否擴建菲臘牙科醫院或新建教學醫院時表示，菲臘牙科醫院正與港大牙醫學院探討，整合及更好運用現有設施及空間，當局將研究有否合適地方擴展。