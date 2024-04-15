特別財會：議員指編外首長級職位增　令人感零增長「有後門」

立法會財委會特別會議審議公務員的開支，有議員質疑優化欠佳公務員提早退休機制運作至今僅6人被啟動機制，詢問革職和勒令提早退休的機制有何不同，但公務員事務局局長楊何蓓茵認為對比以往未簡化機制前，是「一個唔少嘅數字」，估計未來數字會增加，認為機制「成功」；亦有議員指政府過往5年編外首長級增加了109個位，讓人感覺零編制「有後門」。

楊何蓓茵在會議發言時表示，維持整體編制零增長的目標，並不是要求一刀切零增長。個別局或部門的編制， 可以因應其運作需要以及在有充分理據的情況下而增加，但這些必要的增長不能多於其他局及部門刪除沒有 運作需要的職位，以及時限已屆滿的有時限職位，全部非首長級有時限職位以及首長級有時限編外職位都已計算在公務員的編制內。

針對公務員編制零增長問題，社福界議員狄志遠指政府編外增加很多人，有報道指過往5年編外首長級增加了109個位，讓人感覺「有後門」，詢問現時有多少編外首長級，而今年打算增加多少。楊何蓓茵表示，雖然名字叫編外職位，但數目計算已經在編制之內，並非編制之外，預計2025年3月31日，整體公務員編制為19.4萬，已經包括首長級有時限編外職位，而2024年3月31日，首長級有時限編外職位有104個，開設有時限職位是基於工作為有時限、或工作未確定有否長遠，她又指明年總體首長級職位會減少2個。

議員李梓敬指2022/2023年度因革職已離職的公務員有47個，而上年有優化欠佳公務員提早退休機制，但運作至今半年時間，只有6個人被啟動機制，詢問革職和勒令提早退休的機制有何不同。楊何蓓茵指勒令退休為針對長期工作表現不合標準的公務員，而革職指因為公務員違規干犯紀律事宜，進行程序後革職，兩者一個是針對紀律，一個是工作長期不佳，又指新機制需要經過一段時間去輔導同事、觀察期，才會啟用機制，而半年6宗，對比以往未簡化機制前，是「一個唔少嘅數字」，估計未來數字會增加，認為機制「成功」。

議員林振昇表示公務員空缺愈來愈多，如香港電台、漁護署的職位空缺超過20%，詢問當局有否溝通原因，而部分職系雖然開放給大學三年級投考，但上一年辭職公務員有3,800多人，其中1,300多人在試用期內辭職，可能牽涉年輕畢業生，詢問針對這種情況有否研究改善方法。

楊何蓓回覆指至今有20多個職系採用讓大學三年級學生投考，如空缺率較高，也會建議該部門可作全年招聘，強調認為四成辭職人數在試用期內並不「出奇」，可能因為他們年輕時候並不認識自己取向。

更新版公務員守則諮詢稿於去年年底發布，楊何蓓茵預計今年上半年可以公布公務員守則最後定稿，公布後會有一系列教育措施。

今年上半年可以公布公務員守則最後定稿。