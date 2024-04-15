首階段「走塑」下周實施　大家樂明轉用替代餐具　需收1元

距離即棄膠餐具首階段管制的時間剩餘不足一周，各大型連鎖食肆相繼宣布「走塑」新措施。大家樂集團旗下品牌分店明(16日)起率先轉用非塑膠外賣餐具，但每套將收取1港元；又在8間分店實行自攜杯計劃，以及推出卡通人物可重用餐具套裝，食客可加錢換購，期望能鼓勵客人自攜餐具。

大家樂集團宣布，旗下全線品牌逾380間分店，包括大家樂、一粥麵、米線陣等，明日起將轉用非塑膠外賣餐具。與此同時，集團同日推行「大家自攜杯」計劃，以8間分店作為首階段試點，歡迎食客自攜杯到店購買飲品，減少使用即棄容器。

首席執行官梁可婷透露，塑膠餐具存貨現已所剩無幾，上周開始已向顧客派發非塑膠外賣餐具，收到客人就匙羹設計等反映意見，會考慮意見作改良。對於餐具需收費，梁指出，其食肆的非塑膠外賣餐具成本較過去貴約一倍，強調無全數轉嫁予消費者，亦不是趁機加價，呼籲客人自備餐具。

另外，集團6個餐飲品牌推出Hello Kitty限量版環保餐具套裝，食客可以35港元換購或以128港元換購環保餐具、保溫杯及日式布袋。集團期望能鼓勵食客自攜餐具，展開綠色生活習慣。

另一連鎖快餐店「大快活」早前已宣布，在下周一(22日)起停止提供即棄餐具，外賣顧客需自備餐具，或額外購買環保餐具包，包括主要由竹漿、軟木製造，只需1港元的中式餐具包和西式餐具包；亦有不銹鋼製的環保餐具包，只收2港元。而其他大型食肆，如譚仔三哥在去年10月起，已取消派發外賣餐具，每套餐具需另收1港元，餐具均由紙、木製造。