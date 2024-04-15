認薄扶林綁架女嬰及菲傭　45歲無業漢判囚9年4個月

港島薄扶林於2年多前發生女嬰與菲傭被綁架案，《東網》記者在事發後第一時間到達元朗藏參現場，獨家直擊救人驚險經過。事後一名男子疑涉案被捕，被控兩項俗稱綁票的「將人強行帶走或禁錮交換贖金」罪。被告今日(15日)承認所有控罪，被高院暫委法官胡雅雯判監9年4個月。法官指本案涉及嚴重控罪，且明顯屬有計劃犯案，涉事女嬰只有20個月大，可想像到事主當時受驚程度。法官又指如非該菲傭勇敢逃走，後果便會很不同。

被告何連進(45歲)報稱無業，過往有3項與本案控罪不類同案底。控罪指，被告於2021年12月8日在薄扶林域多利道700號附近一條無名路上，與一名不知名男子以武力方式將一名外傭及一名20個月大女嬰，在違反其意願下帶走及禁錮，以圖取得用以交換其釋放的贖金或利益。辯方求情指，被告因財困欠下4萬港元，對方要求他協助「收數」，案發時被告以為前往「收數」，之後才得悉涉及綁架事件。法官指綁匪曾向該菲傭提及2億港元，相信意指贖金要求。法官指被告於事發前3天已購買索帶等，相信其計劃周詳，但考慮到事主沒有受傷，採納監禁14年作量刑起點，因被告認罪減刑至監禁9年4個月。

案情指，涉案菲律賓籍女傭當日帶少主步行到薄扶林上學前班，途經域多利道時被人從後掩口強行拖上7人車，被膠索帶綑綁手腳及按在地上，少主連同嬰兒車亦被擄上車，有途人目擊過程及拍下照片。男司機曾以英語詢問及菲傭有關僱主資料，菲傭稱僱主並不富有。司機又稱若菲傭合作可獲分得5%，其間提及2億港元，菲傭沒有回覆。她其後被帶往一貨櫃，沒有蒙面的被告將女嬰帶到貨櫃，放在菲傭大腿上，兩人被膠索一同綑綁，菲傭被戴上頭套。司機告知菲傭須等候2小時，2人及後移送到位於元朗八鄉另一貨櫃。

菲傭於早上11時自行鬆綁，將少主放於貨櫃外後爬上貨櫃，被告見到亦爬上去，但被菲傭推落地下。菲傭大叫驚動鄰近村民，村民報案，被告則逃去無蹤。事主送院檢驗後手腳擦傷，女嬰父母沒有收到任何要求贖金電話，亦不認識被告。經調查後，執法人員到被告相借車輛地點埋伏，待其歸還車輛時作出拘捕，被告警誡下保持緘默。根據閉路電視片段顯示，案發前3天，被告曾購買膠索帶等。

案件編號：HCCC 176/2023