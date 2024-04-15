3書商1職員被控合謀定價　競委會指協議生效後仍繼續應受罰

競爭事務委員會於2020年入稟競爭事務審裁處，控告3間書局及1間書局的總經理，指被告在向香港中小學學生銷售教科書期間合謀定價、瓜分市場，要求法庭頒令宣布被告違反了「第一行為守則」，除對被告施加罰款外，同時取消該名被告人士的董事資格。案件今日(15日)於高院開審，競委會指眾被告的合謀協議在2015年《競爭條例》生效後仍繼續故應受罰。有被告則指，若只有單方面提出折扣建議，其他人並未回應是否同意，便不構成所謂協議。

被告天利行書局有限公司、商務印書館(香港)有限公司、聯合出版(集團)有限公司，以及天利行書局有限公司總經理許超明。競委會指稱，上述公司在向香港中小學學生銷售教科書期間，涉嫌合謀定價、瓜分市場、圍標(合謀安排)，違反了《競爭條例》下的「第一行為守則」。雖然有關合謀安排是在《競爭條例》全面生效前，即2011年所訂立，惟上述公司於《競爭條例》全面生效後仍然繼續執行、參與有關安排。競委會亦指許為《競爭條例》第91條所指牽涉入該合謀安排的人士。

商務及聯合出版社的代表大律師指，競委會需要證明各被告之間於2015年前已存在相關協議，如只是單方面有人提出折扣數字，而對方沒有回應，便不構成所謂協議。大律師又質疑競委會沒有對其他零售業商會持分者作出指控，亦欠缺出版商的證供；天利行及許的代表則稱，個別零售商與學校有長久合作，學校可能因服務和信任度而選擇不同零售商，中標不一定基於折扣優惠。

案件編號：CTEA 2/2020