考評Apps甩晒轆　官員應要再教育

考試及評核局耗資900萬港元研發的第二代公開考試支援系統，出師不利，連日來出現故障，玩殘4萬名中學文憑試（DSE）考生。再次證明港官搞智慧城市，屢屢「一鑊粥」，只有甩轆的本事。《東呼即應》為此作出探討，有專家估計，局方做壓測時未有考慮實際登入人潮。有議員認為，電子化是大趨勢，當局招標時必需精準挑選承辦商。

女作家海倫凱勒曾說，「教育的最高成果是寬容」。《東呼即應》認為，面對「監考易」、「報到易」連日出事，考生不寬容不成；港府還說要發展智慧城市，但港產官僚搞科技，出醜多過食飯。去年4月教育局容許家長透過「智方便」，查閱子女中一自行分配學位放榜派位結果，死機3小時；去年11月康文署「康體通」系統癱瘓；去年12月區議會選舉，電子選民登記冊發生故障；就連運輸署「易通行」，也被司機用家投訴系統偵測異常，無故扣錢，「時靈時不靈」。

對於報到易、監考易連連故障，智慧城市聯盟榮譽會長楊全盛估計，可能是當局的測試參數，未能完全反映真實用量；又指即使測試數字與考生總數一樣，若測試情況存在差異，例如是否在1分鐘內，要完成所有要求，或是分10多分鐘，慢慢執行要求，都可能導致完全不一樣的測試結果。他認為，當局的考慮不夠充分，亦有可能過於保守，未能反映真實情況。提到考評局覺得沒有需要交由第三方作出壓力測試，楊全盛對此有保留，認為開發者未必是最好的測試者。

議員鄧飛則指，整個電子政務或公共服務電子化是大趨勢，相關趨勢亦不可逆轉。考評局耗資900萬港元，研發公開考試電子化，他認為，考評局需要堅持推動考評工作的電子化，但當局下次進行技術招標時，建議標書需要清楚寫明，承辦商必需進行採樣測試，且要做得精準，又建議進一步擴大承辦商的名單，不要受限於本地。

面對接連甩轆，考評局早前宣布，文憑試停用監考易，而報到易則繼續使用。主管教育事務的局長在電台節目說，即使「報到易」有問題，也可採用人手覆核，不會影響考試，呼籲考生毋須緊張。《東呼即應》質疑，考評局斥資900萬港元，製作一個甩轆系統，請問目的何在？創造就業機會嗎？

港產官僚做事甩轆，是否考生之福？有考生受訪時坦言「有被嚇怕」。為了應付考試，考生已處於很大精神壓力狀態，拜託那些港產官僚，沒那樣大的頭，便切勿那麼不自量力，煩擾考生！諷刺的是，考評局高層稱，個半月前與承辦商完成壓力測試，但不涉第三方測試。若果考評局聯同那些合作單位，關上門自己測試自己，也可以完美100分，那麼申訴專員公署當年就不會抨擊考評局，編製試卷粗心大意，得過且過、不思進取了。