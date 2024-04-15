香港機場再膺全球最繁忙貨運機場　年內貨運量達430萬公噸

據國際機場協會今日(15日)公布的最新數據中，按總貨運量計，香港國際機場再度獲選為2023年全球最繁忙貨運機場，年內機場處理的貨運量達430萬公噸，這亦是香港國際機場自2010年以來，第13次獲選為全球最繁忙貨運機場。隨着三跑道系統今年內投入運作，預計到2035年，機場每年將可處理達1,000萬公噸貨物。

香港機場管理局表示，香港國際機場作為全球首個機場，獲國際航空運輸協會頒發所有運輸認證的機場，現正聚焦高價值及快速增長業務，處理高價值貨物包括醫藥品冷鏈、鮮活貨物、活生動物及鋰電池。同時，機場亦正全面推進多個電子商貿發展項目，包括由阿里巴巴集團旗下物流公司，在機場興建的菜鳥智慧港已於去年竣工；DHL的中亞區樞紐中心亦於去年完成擴建，將貨物處理能力提升50%；United Parcel Service亦公布計劃於機場建設新樞紐設施。

為加強與大灣區的聯繋，機場已推出嶄新的海空聯運貨運模式，讓內地出口貨物可於上游的「香港國際機場東莞空港中心」完成安檢、打板、收貨及其他服務，然後經海路運送至香港機場，再轉運至世界各地。相反，國際貨物亦可經同樣的流程進口內地。相關新聯運模式有望革新機場的轉運貨物方式，並鞏固其作為大灣區重要國際貨運門戶的角色。