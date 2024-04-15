特別財會：全港逾5400私樓樓齡超30年　不足1%需強制驗樓

佐敦華豐大廈發生三級大火多人傷亡，被揭發大廈接獲強制驗樓令多年卻未有遵辦，引起大眾關注強制驗樓問題，質疑政府未能成功防患未然。根據最新文件顯示，截至2023年年底，本港樓齡介乎30至39年的私人樓宇數目達至5432幢，但接獲強制驗樓令的樓宇只有38幢，即僅約0.7%；當中以中西區為最多30至39年的私人樓宇，達537幢，但接獲強制驗樓令的樓宇只得2幢。

根據強制驗樓計劃，樓齡達30年或以上的私人樓宇業主，均有機會接獲屋宇署送達法定通知。發展局回覆議員就財政預算案的提問時表示，全港有5,432幢樓齡介乎30至39年的私人樓宇，當中最多的3個地區依次為中西區、南區和沙田，而上述地區有接獲強制驗樓令的樓宇則為2幢、0幢及12幢。

此外，截至2023年年底，共有2,844幢樓宇受惠於首兩輪「樓宇更新大行動 2.0」，當中分別有1,200幢第一類別樓宇，及1,644幢第二類別樓宇。而首兩輪「樓宇更新大行動 2.0」的獲批津貼，共涉及約4.02億港元。第三輪「樓宇更新大行動 2.0」申請已於2023年9月30日截止，市建局共接獲1,400宗有效申請，涉及1,766幢樓宇，市建局會由2024年5月開始分批發出原則上批准通知書，預計最後一批通知書將在2026年9月發出。