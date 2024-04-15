學生精神健康出問題　教育局：疫後返校適應有壓力

學童精神健康令人擔心，上年有1,980名中小學生患精神病，更有32人輕生，有議員質疑教育制度出現問題。教育局局長蔡若蓮今日(15日)在立法會財務委員會特別會議上表示，隨社會大眾對精神健康的認知、意識有所增加，精神病的定義亦被加寬；另一方面受到新冠疫情困擾，學生疫後返回學亦有不少重新適應的壓力，故患病的數字亦因而上升。蔡若蓮續指，有關問題單以金錢難以解決，除了學校外，亦需要家長、不同專家，當局早前推出4Rs精神健康約章及三層應急機制，以跨部門方式支援學生，並希望可增加學生的抗逆能力及改善人際關係，以織好安全網。

另外，教育局估計未來5年小一適齡人口將由4.96萬人大跌36.5%至3.15萬人，有議員擔心會演變成大規模縮班殺校，蔡若蓮表示，已經採取多種方法，將小學適齡學生人數結構性下降對學界的衝擊，減至最小，包括停開新校、推動小班教學、減少1個叩門位等。另外亦會就有「潛在風險」盡早與辦學團體商討，以及早做好規劃，包括申請合併或重置等。

蔡若蓮又強調，當局會以學生福祉為優先考慮，如果個別辦學團體辦學能力不濟，勉強為個別學校生存，而要學校強行存在，最終會傷害學生。至於有議員擔心大量中小學結束辦學，或會影響到學校多元性，蔡若蓮則指學校數目與教育質素無直接關係。