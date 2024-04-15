特別財會：已留逾60公頃予北都大學教育城　最快2024年動工

港府去年公布發展「北都大學教育城」。根據最新文件披露，政府計劃在洪水橋/厦村新發展區、牛潭尾及新界北新市鎮預留超過60公頃土地發展「北都大學教育城」；單就洪水橋/厦村新發展區而言，約5公頃土地已預留作自資專上教育用途，有關的工地平整工程屬洪水橋/厦村新發展區第二期發展的項目，預計在2024年展開，2026年完竣。牛潭尾及新界北新市鎮，有關土地用途的規劃研究正在進行，發展建議將於2024年公布。

發展局回覆議員就財政預算案的提問時表示，洪水橋/厦村新發展區(第二期發展)的第二階段工程，其工地平整和基礎設施工程將會於今年第二季向立法會財務委員會申請撥款，按付款當日價格計算，預算費用為202.72億港元。而牛潭尾地區的土地用途檢討方面，按付款當日價格計算預計需4,980萬港元；牛潭尾綠化地帶研究則需約4,763萬港元。新界北新市鎮的規劃及工程研究方面，新界北新市鎮及文錦渡的規劃及工程研究則需約2億港元。

文件又指出，教育局已邀請專上院校就北都大學教育城提交建議書，現正進行審議工作，視乎教育局日後批出北部都會區土地予專上院校的情況，倘市區有土地因此而騰出，政府會按情況充分考慮有關土地的日後用途。