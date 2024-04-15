約10%長者患抑鬱　專家指擴社交圈子助提升精神健康

本港人口老化趨勢持續，獨居、以老護老、長者貧窮等問題影響長者精神健康，亦為社會帶來挑戰。有機構招募逾百位青年，以口述歷史訪談形式與長者對話，並進行文字記錄，發現參與長者的身心健康狀況有改善。有護老長者分享，參與計劃後不但改善照顧壓力，亦鼓勵了行動不便的丈夫踏出家門。專家指，約10%長者患抑鬱症，擴大社交圈子有助提升精神健康。

港大防止自殺研究中心於2021年3月至今年1月，與救世軍竹園綜合服務合辦「細說人生歲月 跨代同行」活動，公開招募超過100位青年，接受20小時培訓後，與區內長者進行配對，以口述歷史訪談形式對話，並進行文字記錄，將長者人生故事製作成有聲書；部分青年亦與長者進行其他活動，例如重遊長者兒時的遊樂場、做運動和畫畫等。

中心表示，共116名長者參與研究。根據問卷調查發現，故事組在參與活動後有抑鬱傾向的人數比例，由31.58%減至28.85%，對照組則無明顯變化；在主觀身心健康方面，故事組參加者中情況較差的長者，於活動後人數比例由35.09%大幅減至14.55%。

中心副總監、精神科專科醫生廖廣申指，65歲以上長者中，有10%患有抑鬱症，當中3%屬嚴重抑鬱症，據研究顯示，老年抑鬱症有機會導致更多身體及心理疾病，甚至自殺風險。他表示，進行適當運動、充足睡眠，並鼓勵長者保持參與團體活動，擴大社交圈子，繼續貢獻社會，並拉近與社會距離，均有助提升精神健康，預防老年抑鬱症。

黃善倩是計劃參加者之一，是典型的「以老護老」家庭，丈夫行動不便，兩人無子女，她每天需要照顧丈夫的日常生活和起居。她表示，參加計劃讓她獲得了解時下年輕人想法的機會，向丈夫分享參加計劃感受後，更無意間鼓勵他出門參加長者中心的活動。她希望藉計劃帶來的經驗，鼓勵丈夫繼續增加社交互動，助改善丈夫情緒之餘，亦減輕她身為照顧者的壓力。