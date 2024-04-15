特別財會：虐待動物舉報連年升　去年僅約5%個案提檢控

本港虐待動物事件不斷，根據當局數字，去年首9個月共接獲336宗懷疑殘酷對待動物的舉報，比2022年全年數字多約27.8%，當中僅18宗提出檢控，43人被捕。當局指，正就修訂《防止殘酷對待動物條例》進行籌備工作，以保障動物福利。

漁農自然護理署回覆議員就財政預算案提問表示，署方與執法部門過去3年接獲懷疑殘酷對待動物的舉報數字持續上升，去年截至9月已有336宗，比2022全年263宗及2021年256宗多；336宗舉報中，僅18提出檢控，比率約5.4%，43人被捕，當中16宗成功檢控、16人被定罪，判處罰款5,000至6,000港元、監禁10日至1年。當局指，經調查後，發現大部分個案與滋擾有關，不涉及殘酷對待動物。

當局指，正就修訂《防止殘酷對待動物條例》及其他措施進行籌備工作，修訂建議包括向對指明動物負有責任的人士施加積極的「謹慎責任」；加重防止殘酷對待動物罪行的罰則；以及加強執法權力等。當局續指，相關條文草擬工作已進入最後階段，將盡快把法例修訂建議提交立法會審議。