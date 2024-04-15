特別財會：僅11%業主限期內遵從清拆令　平均罰款僅1萬

全港僭建物禁之不絕，港府打撃僭建阻嚇力不足。截至2023年12月31日，過去3年就新界豁免管制屋宇僭建物發出的清拆令共有3780宗，不過已獲遵從的清拆令數目只有1453，即約38%；而能夠在指定限期內遵從的清拆令數目，更只有414宗，即僅約11%。至於因不遵從清拆令而被檢控的個案方面，粗略推算，每宗個案的平均罰款僅約1萬港元。

屋宇署回覆議員就財政預算案的提問時表示，過去3年，就新界豁免管制屋宇僭建物發出的清拆令共有3780宗，而在2023年時更發出了3780張清拆令，不過至今只有380宗已獲遵從，即約23%；而在指定限期內遵從的清拆令，更只有185宗，即約11%。

而在過去3年，屋宇署因不遵從清拆而提出檢控的個案數目共有641宗，共有438宗被定罪，罰款總額約為460萬港元，若以此粗略推算，每宗個案的平均罰款僅約1萬港元，而被判處監禁的個案數目亦只有2宗，坐監率約為0.5%。

屋宇署表示，業主有責任遵從清拆令的規定清拆僭建物，若業主不遵從有關命令，屋宇署會考慮根據《建築物條例》(第123章)的規定，向業主提出檢控。