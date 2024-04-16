特別財會：上年度港向英國家檔案館購46項檔案

市民對香港發展的歷史有待深化。根據政府提供的資料顯示，政府檔案處多年來均向其他檔案館，例如英國國家檔案館及中國第一歷史檔案館等，購買與香港相關合適的歷史檔案複本，而在2023/2024年度，檔案處從英國國家檔案館購入了46項有關香港的歷史檔案，涉及開支約6.8萬港元，新一年度亦預留10萬港元購入與香港有關的檔案複本。

行政署書面回覆議員馬逢國及黃俊碩就財政預算案的提問，指上年度購入歷史檔案複本與19世紀70年代至24世紀40年代的香港歷史相關，主題包括香港基本狀況、管理事宜及貿易發展等。檔案處現正進行品質檢定、整理及描述工作，預計可於今年內開放供市民查閱。

翻查資料，在2020/2021年度政府檔案處亦由英國國家檔案館同埋美國布殊總統圖書館及博物館，購入559項有關香港的歷史檔案，涵蓋多個同香港歷史相關主題，包括香港前途問題、政治與領袖人物、中英主要官員訪問、中英聯合聲明及《基本法》等。

至於歷史檔案館閱覽室使用情況，2023年為6,085人次，但2024年預算使用人次為5800，較去年減少785人次。根據政府檔案處現時的規定，市民每次最多可申請查閱20個未滿30年的歷史檔案。在2022/2023及2023/2024年度，檔案處分別接獲152宗和115宗相關的申請，平均每宗申請要求查閱的歷史檔案數目分別為3.3個和3.2個。當中分別有13宗及18宗的申請人最終沒有到來查閱已獲批的歷史檔案。

政府檔案處在2023*2024年度的修訂預算為1.063億港元，較原來預算減少5.7%，而2024/2025年度預算為1.14億港元，較上年度修訂預算增加7.2%。

為促進市民認識香港歷史文獻，檔案處定期舉辦展覽、研討會、工作坊、團體參觀和其他教育活動。檔案處在新一年度計劃舉辦現場或網上團體參觀檔案處的活動、舉辦年度專題展覽及相關的流動展覽和建立資源網頁，以促進公眾認識、欣賞和使用本地文獻遺產和檔案處館藏歷史檔案；並繼續豐富網上教學資源庫的內容，以吸引更多人瀏覽館藏和有關資訊，同時也會把常用和受歡迎的資料數碼化，使公眾人士可從更方便的途徑查閱歷史檔案。