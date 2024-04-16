港府推垃圾徵費開支達1.82億元　上年度宣傳製造指定袋使1.2億元

一拖再拖的垃圾徵費能否在8月如期實行仍存疑，但港府已投入龐大資源推展計劃。環境保護署最新披露，由2020/21至2024/25年度，落實和推行垃圾徵費相關開支及預算已達1.82億港元，包括1.2億元在上年度製造指定袋及宣傳徵費。

環保署書面答覆立法會特別財委會提問時表示，在過去3年度已投入近1.77億港元在落實和推行垃圾徵費，連同今年度相關預算開支5.813億港元，4個年度共涉款約1.83億港元。其中包括在2021/22年度研究和試行徵費，以及提供模擬指定袋和指定標籤、設計及試驗新的回收桶和垃圾桶，開支為2,130萬港元。在2022/23年度則於鄉郊地區設置太陽能鋁質垃圾收集站，以及繼續試驗指定袋及新設計回收桶等，共涉及3,480萬港元。

直至2023/24年度，徵費相關開支急增至近1.21億港元，主要是製造指定袋和指定標籤、存貨及分配系統和銷售網絡，並進行宣傳推廣及教育工作。

環保署表示，垃圾徵費相關法例在2021年8月底通過以來，已在電視和電台播放約4,000次宣傳片／聲帶，在公共交通工具車站和車廂、大廈大堂等超過9,000部電視屏幕播放宣傳短片等，已完成的推廣、宣傳和教育活動等工作所涉及的開支約佔3,030萬港元；而今個年度，宣傳推廣垃圾收費的預算開支約為3,320萬港元，即4個年度共涉6,350萬港元。