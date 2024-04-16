曾着李宇軒勿向美議員提backer 陳梓華稱即黎智英及Mark Simon

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（16日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。陳梓華說，2019年11月時，黎智英想領導勇武派，和理非應是主要抗爭手段，並邀請陳梓華到其住所聚餐，出席者包括林卓廷和李卓人。

陳梓華說，2019年8月左右，社會氣氛激進，示威者尋求國際支援。相若時段，黎智英助手Mark Simon致電給他，說美國共和黨參議員Rick Scott將來港，Rick想和年輕人見面，了解香港當時情況。但陳梓華說自己沒有空。被問到Mark Simon 是否覺得陳梓華是年輕人，陳梓華稱，黎智英及Mark Simon都會覺得，激進思想屬年輕人主導，非傳統泛民支持者便屬「後生」。最終，跟Rick Scott見面的人，有李宇軒及一名前線女示威者。庭上顯示相關訊息，顯示陳梓華曾引述Mark Simon 說話，着李宇軒別向Rick Scott提及「backer」。陳今解釋稱，「backer」即為眾籌登報活動墊支的黎智英及Mark Simon。

陳梓華續說，2019年11月，馬鞍山有支持政府人士遭黑衣人點火。事後，黎智英傳訊息予陳梓華，用英文稱，「是時候有個領袖，領導年輕及勇敢的人。」陳梓華今日稱，以其理解，黎智英當時認為，泛民和理非應該是主要抗爭手段，黎智英想領導或主導勇武派。同月13日，他在黎智英住所，跟黎智英見面聚餐，出席者包括林卓廷、李永達和李卓人。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日

報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022