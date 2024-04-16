多個廚餘桶超負荷爆滿故障　環保署稱已要求加密換內桶

公屋廚餘回收網絡擴展之際，個別屋邨智能廚餘回收桶時常「爆滿」惹網民批評。環境保護署表示，一般會安排每2至3座樓宇，共約500至900個住戶共用一個回收桶。不過，多個大型屋邨回收桶與住戶比例超出安排上限，個別屋邨更要約1,300戶共用一個回收桶。東網早前視察時亦間中見到有回收桶爆滿、未能正常運作的情況。

油塘油麗邨廚餘智能回收桶日前被揭長時間爆滿，居民在桶旁擺放逾10袋廚餘，惹衞生憂慮。東網記者近日亦留意到個別屋邨亦有廚餘桶爆滿的情況，例如在上月27日下午約1時半見到大埔廣福邨廣禮樓、廣仁樓的廚餘桶均顯示已滿，居民要再步行多數分鐘至附近樓宇的回收桶倒廚餘。記者昨晚(15日)亦發現屯門龍逸邨的廚餘回收桶疑故障，回收桶蓋打開後，便隨即「收口」，只剩罅隙供用家倒廚餘，但致電技術支援熱線時，熱線錄音請記者在辦公時間再來電。

環保署表示，現時每部智能廚餘回收桶的容量為120公升，在公共屋邨及私人屋苑設桶時採用「共享原則」，按各屋邨和屋苑的住戶數目、布局和地形等因素，安排平均2至3座樓宇(即約500至900個住戶)共用一個智能廚餘回收桶，確保回收桶得到充分使用，環保署又指，會密切監察居民參與率，有需要時加裝回收桶。

不過，多個大型屋邨的回收桶與住戶比例超出900住戶上限，例如大埔廣福邨約有6,100戶，但邨內只有5個桶，平均逾1,200戶共用一桶；逾9,000戶住戶的屯門友愛邨、油塘油麗邨設有7個廚餘桶，即平均近1,300戶共用一桶。

該署表示，早前得悉油麗邨廚餘桶長時間爆滿後已立即前往了解，發現屋邨新物業管理公司及清潔團隊未熟習處理廚餘回收桶的程序。署方又指，已向房屋署提供額外資源，增聘清潔人手加強清潔服務，並為清潔員工提供培訓，以確保他們了解更換內桶程序；並要求清潔員工在晚間加密更換滿載的內桶，或在有需要時放置傳統的廚餘回收桶在旁，以提供持續的廚餘回收服務。