去年新登記電動車超燃油車　首次登記稅過去3年寬減逾152億元

電動車在稅務寬減下日漸普及，環境保護署最新透露，過去3年共有58,862輛電動車獲寬減首次登記稅，涉款152.1億港元，當中56,877宗為「一換一」計劃下的換車個案；去年新登記的電動車數量亦已超燃油車。

環境保護署書面答覆立法會特別財委會提問時表示，首次登記的燃油車數目由2020年47,850輛，逐年減至去年的25,817輛；首次登記的電動車則從2020年的4,664架飆至去年的29,125架，已超越燃油車，期間首2年分別錄得按年逾1倍的升幅，2022至2023年亦按年上升45%，顯示電動車正在港普及。

累計過去3年共有58,862宗個案獲寬減電動車首次登記稅，當中56,877宗為「一換一」計劃下的個案。品牌方面，3年來共有約約29,974輛特斯拉(TESLA)電動車獲首次登記稅寬減，是所有品牌中佔比最高，單在2023至2024財政年度(截至1月31日)，已有8,002宗獲批，涉款20.9億港元。其次是寶馬和梅賽德斯賓士，分別有6,752及6,750輛獲寬減。國產電動車則有4,419輛獲寬減。

電動車充電器方面，截至去年12月底，全港18區共有7,415個公共電動車充電器，其中沙田是總數最多，共1,240個充電器，當中122個是快速充電器；其次為觀塘，共有1,203個充電器，當中快充佔135個，為全港第一。充電器最少的地區則為屯門，僅得129個；大埔則最少快充，只得17個。

環保署又指，正透過豁免地積比，鼓勵新建私人樓宇在停車位配備充電設施，以及早前資助現有屋苑安裝充電設施，前者已批出超過78,000個相關停車位，其中逾30,800個充電停車位已落成；後者則已有逾8,500個停車位完成加裝充電設施，另有約6,500個停車位 已開始安裝，預計今年用有約25,000個現有屋苑停車位設電動車充電服務，有信心明年可達15萬個停車位充電設施的目標。