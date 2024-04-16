研究證實動物可理解數字　或可有助治療相關病症

動物的思考能力往往使人類好奇，不少動物智慧更是超出人們想像，近日香港有研究發現，動物擁有理解數字的能力，即「數感」。研究由中文大學及城巿大學兩位神經科學專家領導，團隊指有關發現具突破性，為日後研究人類理解數字能力及相關障礙的神經科學提供關鍵性動物模型。

科學界一直對於「數感」抑或「大小感」哪個才是動物更基本的認知能力有爭議，前者為「比較、估計及操作非符號數量」的能力；而後者則為「一組物件固有的連續維度」，例如視覺物體的面積或聲音脈衝的持續時間。數感不但是動物感知世界的基本能力，亦是重要的認知能力，對學習數學極為重要。全球約有3%至7%的人患有計算障礙，患者的學習算術和數學能力會受影響，數感缺陷是主要症狀之一。

研究團隊開發出一種演算法，令動物受刺激時集中於關注數字。研究顯示，在接受代表兩個或三個數字的聲音脈衝訓練情況下，原本對數字並無任何認知的大鼠亦能發展出數感。即使受到聲音長度信息的影響，大鼠為了獲取食物獎勵，始終專注於聲音的數量。

該項目研究領導者之一的城大認知神經科學講座教授容永豪表示，今次研究發現當阻斷大鼠大腦中特定的後頂葉皮質時，其對數字的理解能力會受影響，不過大小感如常，證明大腦有特定區域處理數字。另一位研究領導者中大醫學院生物醫學學院柯亞教授表示，這項研究不但解開多年來關於大腦如何處理數字的謎團，更為研究動物處理數字所涉及的具體神經路徑，以及與數學能力相關的基因，提供有力基礎。她又指，神經網絡模型的研究結果在人工智能領域具有實際應用價值。當科學界對大腦處理數字的機制有更深入理解後，或可開發針對數感缺陷人士的干預措施。