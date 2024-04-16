亂拋垃圾罰款倍增至3000元　3個月發8155張罰款　按年減40%

亂拋垃圾、隨地吐痰等公眾地方潔淨定額罰款去年10月22日倍增至3,000港元，食物環境衞生署披露在罰款倍增後，至今年1月底的定額罰款通知書發出量較2022/23年度同期減少逾40%，至8,155張，當中約88%涉及亂拋垃圾，涉及罰款金額分別約為2,200萬元。

食環署書面回覆立法會特別財會時指，各個部門在2023年針對亂拋垃圾發出共接近40,000張定額罰款通知書，而在食環署去年就亂拋垃圾、隨地吐痰、亂貼招貼等公眾潔淨罪行發出近44,400張定額罰款通知書，以及886張傳票，當中亂拋垃圾佔約39,000張定額罰款通知書，以及約60張傳票。

若以10月22日起亂拋垃圾、隨地吐痰等定額罰款由1,500港元調高至3,000元後，截至1月底，食環署共發出8,155張定額罰款通知書，當中亂拋垃圾佔7,205張，涉及罰款金額分別約為2,200萬港元；而店舖阻街則發出353張定額罰款通知書，涉及罰款金額分別約為210萬港元。

署方提到，現在全港各區約440個非法棄置垃圾黑點設置網絡攝錄機，在去年根據網絡攝錄機錄像所得資料，向違例者發出4,623張定額罰款通知書，以及886張傳票，當中過半個案成功定罪。在2024/25年度設置和運作網絡攝錄機的預算開支則約為800萬元，食環署會審視非法棄置垃圾黑點的情況，調配資源應對。