涉深夜醉駕逆線撼小巴　46歲男警判240小時社服令停牌半年

一名男警於去年8月疑飲酒後駕駛私家車，並在葵涌和宜合交匯處懷疑逆線行駛，結果撞到一輛公共小巴。男警其後被落案起訴危險駕駛及酒後駕駛共兩罪，並於本月初在沙田裁判法院承認該兩罪。署理主任裁判官陳慧敏今（16日）判處被告接受240小時社會服務令及罰款1.2萬港元，並須停牌半年及接受駕駛改進課程。陳官指被告身為警員知法犯法，事件涉及危駕及逆線行駛，適合判處監禁，但考慮所有因素後，終判處社服令。

46歲被告李志健，控罪書上並無填上報稱職業。李被控危險駕駛及酒後駕駛共兩罪，指他於2023年8月24日，在香港新界荃灣和宜合交匯處近燈柱FA5998B，在道路上危險駕駛一輛私家車；於同日在呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有30微克酒精，超過100毫升呼氣中有22微克酒精的訂明限度。

辯方求情時指現為警長的被告獲上司及同袍撰寫求情信，且有20多名同袍到庭支持。裁判官指相信被告工作表現良好，與同事及上司有良好關係，且相信被告為良好警員，才會獲晉升為警長。官指事件涉及危駕及逆線行駛，適合判處監禁，但考慮到上述求情因素，決定判處最高時數的社服令。

案情指，當晚11時許，一輛公共小巴沿象鼻山路往象山邨方向行駛，駛至葵涌和宜合交匯處對開，被告駕駛的私家車則逆線迎頭駛至。小巴司機嘗試扭軚閃避，惟兩車仍撞上。被告落車時行不到直線，並曾建議小巴司機私下處理事件，但遭拒絕。執法人員其後到場，被告未能通過酒精呼氣測試。事件中，小巴上一名女乘客腰痛，需送院治理。

案件編號：STCC 711/2024