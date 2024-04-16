DSE首屆公民科今日開考　重考生指試題較通識科「易好多」

中學文憑試首屆文憑試公民與社會發展科今日（16日）開考。考試有三條大題目，全部與國情及國民教育有關，包括中國教育、資訊素養及國民身份認同，要求考生參考資料作答。長問題要求考生解釋「參與前往內地的遊學團有助加強學生的國民身份認同」這個看法。而與以往的通識科不同，公民科設有選擇題及短答題，問考生《國歌條例》下可否將國歌用作公眾場所背景音樂、及例舉指出兩個國家安全範疇等。有考生認為考試簡單，考試前只用了一至兩日溫書，有信心合格；亦有重考生指相較通識「易好多」。

第一題以中國教育探討與綜合國力的關係，問及「義務教育」及「高等教育」的發展、「為甚麼教育對提升中國綜合國力是重要的？」，以及要求考生在「經濟」、「科技」與「文化」中選擇兩個範疇，說明中國如何展現到國家綜合能力的提升。第二題涉及人工智能，要求考生舉出除了「人工智能安全」外兩個國家安全重點領域；以及教育上應用智能聊天機械人的正負面影響。長問題問考生對資訊素養的看法。第三題問考生國民教育活動如何增加考生對國家的認識，及要求考生解釋「參與前往內地的遊學團有助加強學生的國民身份認同」這個看法。

朱同學是今屆的重考生，他表示雖然沒有溫習，但對於合格有信心，認為題目主要與中國民族及愛國有關，以此為角度分析作答即可。他又認為相較通識科「易好多」，考生有一般的常識都能作答。曾同學亦是重考生，中學時只讀過通識，沒有修讀公民科，只做過樣本試卷及在前一晚稍作溫習。但她認為憑閱讀資料亦足以應付考試，形容試卷較像中文的閱讀理解，更約早半小時已完成考試離開試場。

應屆考生譚同學也認為公民科的試題簡單，答案亦較為常理，宛如「送分」。他表示只用了一至兩日溫書，亦有信心合格，「睇開新聞都有留意到呢啲嘢」；又指小五學生亦可能識作答。不過作為首屆公民科考生，譚同學亦認為通識可能會較有趣，比較廣泛。