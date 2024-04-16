43歲漢照內窺鏡失心跳呼吸不治　家屬入稟高院索償

43歲男子因胃氣問題，於2021年6月到位於尖沙咀的一醫療中心接受內窺鏡檢查，期間忽然沒有心跳、呼吸，經心肺復甦搶救並送往急症室，但延至當日下午不治。事隔兩年多後，死者的家屬於昨日(15日)入稟高院，向該醫療中心及涉案醫生追討賠償，但入稟狀並沒有透露具體索償金額。

原告人是死者黎紹康的遺產承辦人何燕慧，被告分別是劉邦茂醫生及天行外科有限公司，(又名尚正外科手術及內窺鏡中心有限公司)。據入稟狀指，死者於2021年6月10日離世，原告認為是由於兩名被告疏忽、違反照顧責任及或違反隱含的契约條款導致，故入稟追討賠償。

資料顯示，在死者身故後，社區組織協會曾聯同死者家屬召開記者會，指死者當日在該醫療中心接受內窺鏡檢查，其後因沒有心跳而送往急症室最終不治。當日記招曾質疑涉事機構並不在日間醫療中心註冊名單上，其報稱同一地址的另一中心被指曾申請暫准牌照。社協指在條例下涉案機構即使無牌經營，亦不需負上刑責，並質疑有關安排令病人缺乏保障，存在明顯漏洞。

案件編號：HCPI 91/2024