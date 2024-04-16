特別財會：鬧爆金鐘前特首辦開支大　議員促搬往政府物業

面對千億港元巨大財赤，前任行政長官辦公室開支卻不斷飆升，去年花費約2,100萬港元，當中接近一半，即917萬港元由前特首林鄭月娥的辦公室所的開支，按年增幅達32%。立法會財務委員會今日(16日)召開特別會議，有議員質疑林鄭月娥租用金鐘辦公室是否合適，又指區議員同樣有會見市民計劃，問到「會唔會要求林太會有一啲會見市民嘅時間呢？點樣去訂立一個KPI(績效指標)。」。政府回應指該辦公室性質獨特不宜訂立硬指標。

議員李梓敬問及政府會否就前任行政長官辦公室員工的薪酬設上限，以及會否因應香港的財政狀況，考慮遷至其他級數較低或用政府物業取代租用在金鐘辦公室，質疑「香港財政緊絀，經濟已經咁差嘅時候，我哋點解容許一個前任行政長官嘅辦公室，佔用一個咁嘅位置，係咪有咁嘅需要呢？」

他直言對當局沒有備存前任行政長官使用辦公室數字，指區議員都要交代會見市面次數，而該辦公室兩年間已花2,000萬港元公帑，問到一般市民「如果想搵阿林太，可唔可以上呢個辦公室度搵呢？會唔會要求林太會有一啲會見市民嘅時間呢？點樣去訂立一個KPI。」

行政署署長伍江美妮回應指前任行政長官辦公室工作人員薪金同樣按公務員調整，而採用金鐘是因為當時沒有合適處所，又認為該辦公室性質獨特不宜訂立硬指標。

另一議員田北辰指政府在2022年回應議員書面質詢，指前任行政長官在金鐘租用辦公室的租約為期3年，每月租金33.7萬港元，即每年約為450萬港元，關注前任行政長官辦公室在2023至2024年租金上升至567萬港元，租金增加28%的原因，又問及明年會否同樣增加28%，又指該辦公室員工相關開支由首年204萬港元增加至286萬港元，加幅達4成，批評「4成人工開支，哇犀唔犀利啲啊！」要求當局交代增加人手數字，和相關人士的薪金加幅，以及具體積效指標已證明值得。

田績指租約明年10月中到期，問到當局將有何計劃，擔心一旦搬遷會令870萬港元的裝修費變成浪費，或令業主任意開價，促不要再租用私人地方「畀人捏住條頸」。

行政署長伍江美妮回應指，前任行政長官在金鐘租用辦公室於2022年年中才設立，因此該年的開支只反映9個月的開支，田指的增幅只為12個月的開支，強調中途並無加租。至於員工開支增加，她指主要是因為金鐘辦公室增加一個接待員。